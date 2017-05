Filippiinien presidentti kohahduttaa jälleen: Lupaa ottaa sotilaiden tekemät raiskaukset omiin nimiinsä

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte on rauhoitellut sotilaitaan, joita sotatilalain edessä uhkaisi tuomio pahoinpitelyistä. Duterte vitsaili, että mikäli joku sotilaista olisi sattunut raiskaamaan kolme naista, niin hän ottaisi sen omiin nimiinsä presidenttinä.

Duterte on The Guardianin mukaan tunnettu loukkaavista ja rajuista lausunnoista, jotka hänellä on tapana kuitata vitseinä. Hän on kuitenkin aikaisemmin todennut, ettei hyväksy pahoinpitelyitä.

Duterte puhui sotilaille, jotka taistelevat Mindanaon saarella islamisteja vastaan. Puhe oli tarkoitettu rohkaisuksi sotilaille. Tämä ei ollut Duterten ensimmäinen raiskauksiin liittyvä lipsautus.

Vuonna 1989 hän muisteli presidentinvaalien alla vankilakapinaa, jossa australialainen lähetyssaarnaaja oli kuollut ja joukkoraiskattu.

Duterte oli todennut, että raiskauksen uhri oli ollut hyvin kaunis ja että Davaon pormestarin olisi pitänyt olla raiskaajajonossa ensimmäisenä. Rodrigo Duterte joutui myöhemmin pyytämään lausuntoaan julkisesti anteeksi.