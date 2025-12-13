Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ukrainassa tuhoutunut venäläinen T-72 B3 panssarivaunu. LEHTIKUVA / HANDOUT / NATIONAL MUSEUM OF MILITARY HISTORY

Ukrainan mukaan Venäjän kokonaistappiot lähes 1,2 miljoonaa miestä

  • Julkaistu 13.12.2025 | 15:53
  • Päivitetty 13.12.2025 | 15:53
  • Ukrainan sota
Maan pääesikunta kertoo 1300 miehen kokonaistappioista ja suurista kalustotappioista perjantaina.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan pääesikunta kertoo viestipalvelu X:ssä, että venäläisten kokonaistappiot ovat nyt noin 1 187 780 miestä sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022. Viimeisen vuorokauden kokonaistappioiksi Ukraina ilmoittaa 1 300 venäläistä.

Myös hyökkääjän kalustotappioiden kerrotaan olevan suuret.

Ukrainan puolustusvoimien sanotaan tuhonneen kaikkiaan 11 409 vihollisen panssarivaunua (+3 viimeisen vuorokauden aikana), 23 714 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+9), 35 032 tykistöasetta (+24), 1 567 raketinheitintä (+1), 1 268 ilmatorjuntajärjestelmää (+2), 69 717 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa (+1037) sekä 4 026 kappaletta erilaisia erikoisvarusteita (+2).

Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 432 lentokonetta, 347 helikoptereita, 89 684 lennokkia (+283), 4 060 risteilyohjusta sekä 28 sota-alusta ja yhden sukellusveneen.

Ukraina on ollut vaitonainen omista tappioistaan, mutta ne laskettaneen sadoissatuhansissa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)