Ukrainan mukaan Venäjän kokonaistappiot lähes 1,2 miljoonaa miestä

Ukrainan pääesikunta kertoo viestipalvelu X:ssä, että venäläisten kokonaistappiot ovat nyt noin 1 187 780 miestä sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022. Viimeisen vuorokauden kokonaistappioiksi Ukraina ilmoittaa 1 300 venäläistä.
Myös hyökkääjän kalustotappioiden kerrotaan olevan suuret.
Ukrainan puolustusvoimien sanotaan tuhonneen kaikkiaan 11 409 vihollisen panssarivaunua (+3 viimeisen vuorokauden aikana), 23 714 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+9), 35 032 tykistöasetta (+24), 1 567 raketinheitintä (+1), 1 268 ilmatorjuntajärjestelmää (+2), 69 717 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa (+1037) sekä 4 026 kappaletta erilaisia erikoisvarusteita (+2).
Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 432 lentokonetta, 347 helikoptereita, 89 684 lennokkia (+283), 4 060 risteilyohjusta sekä 28 sota-alusta ja yhden sukellusveneen.
Ukraina on ollut vaitonainen omista tappioistaan, mutta ne laskettaneen sadoissatuhansissa.
The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to December 12, 2025. pic.twitter.com/bSu2urmiE2
— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 12, 2025