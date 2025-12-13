Vakavan rikollisuuden torjunta vaatii rikostiedustelun tehostamista, linjaa sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkö Tomi Vuori Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Keskustelu liittyy oikeusministeriön työryhmään, joka valmistelee paraikaa perustuslain yksityiselämän suojaa koskevan pykälän tarkistamista. Tarkastelu kytkeytyy osittain sisäministeriössä valmisteltavaan poliisin uhkaperusteisen rikostiedustelun sääntelyyn, joka on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

Aiemmin perustuslakivaliokunta on todennut, että juuri yksityiselämän suojaa koskevaa pykälää täytyisi tarkastella uudelleen vakavan rikollisuuden uusien muotojen ja teknologisen kehityksen vuoksi.

Vuori muistuttaa kirjoituksessaan, että elämme maailmassa, jossa lainsäädännön on vastattava uudenlaisiin ja nopeasti kehittyviin uhkiin.

– Järjestäytyneen rikollisuuden monimutkaiset rakenteet ja kehitys, hybridiuhat, rikollisuuden kansainvälistyminen ja teknologian käyttö rikollisuudessa ovat ajan ilmiöitä, jotka muodostavat vakavia uhkia yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle, Vuori varoittaa.

Osastopäälliköllä on myös ehdotus siihen, miten vakavan rikollisuuden uhkia voitaisiin tehokkaasti torjua ennalta: Tiedonhankinta tulisi voida käynnistää aikaisemmassa vaiheessa, eli ennen kuin käsillä on yksilöity rikosepäily.

– Rikostiedustelun avulla halutaan estää vaarallisimpien kansainvälisten rikollisorganisaatioiden pääsy Suomeen sekä kitkeä Suomessa jo toimivien organisaatioiden toimintaa, Vuori muistuttaa.

Oikeusministeriön työryhmä onkin esittänyt, että perustuslaissa mahdollistettaisiin luottamuksellisen viestin salaisuuden ja kotirauhan suojan rajoittaminen, jos se olisi välttämätöntä vakavan rikollisuuden torjumiseksi.

Aiheesta on Vuoren mukaan käyty myös laajaa keskustelua. Tämä on tärkeää, jotta eri intressit, kuten yksityisyydensuoja ja turvallisuus, saadaan asetettua tasapainoon.

Kaavaillun muutoksen tavoite on kuitenkin selvä.

– Rikostiedustelulla pyritään ennen kaikkea estämään vakavan rikollisuuden uhkien toteutuminen ennen kuin ne vaativat uhreja tai vaarantavat yhteiskunnan toimintaa, Vuori linjaa.