Donald Trump purkaa Valko-Venäjän vastaisia pakotteita – Aljaksandr Lukašenka iloitsee

Yhdysvallat luopuu Valko-Venäjän kaliumiin kohdistetuista pakotteista, kertoo Ukrainska Pravda.

Valko-Venäjä on maailman kolmanneksi suurin kaliumintuottaja, ja maa valmistaa lähes viidenneksen maailman kaliumpohjaisista lannotteista. Ukrainan sodan seurauksena asetetut kaliumpakotteet ovatkin vaikuttaneet negatiivisesti maan talouteen vuoden 2022 jälkeen.

Päätös pakotteista luopumisesta julkaistiin sen jälkeen, kun maan presidentti Aljaksandr Lukašenka oli tavannut Yhdysvaltojen Valko-Venäjän -erikoislähettilään John Coalen.

– Noudattaen presidentti [Donald] Trumpin ohjeita, Yhdysvallat luopuu kaliumpakotteista. Minusta tämä on erittäin hyvä toimi Yhdysvalloilta Valko-Venäjän suhteen. Luovumme niistä välittömästi, Coale kommentoi.

Coale kertoi myös, että keskustelut muiden maalle asetettujen pakotteiden poistamisesta jatkuvat. Hän painotti, että suhteiden yhä normalisoituessa myös muista pakotteista tultaisiin luopumaan.

Erikoislähettiläs toivoi lisäksi, että tulevaisuudessa kaikista pakotteista luovuttaisiin. Jo marraskuussa Yhdysvallat ilmoitti luopuvansa lentoyhtiö Belavialle asetetuista pakotteista.

Presidentti Lukašenka iloitsi päätöksestä maan yleisradioyhtiölle Beltalle.

– Maailma muuttuu hyvin nopeasti. Uusia ongelmia syntyy, joista meidän on keskusteltava. Ja kenties ratkaisemme joitakin ongelmia, Lukašenka kommentoi.

Pakoteilmoituksen jälkeen Valko-Venäjä vapautti yhteensä 123 poliittista vankia. BBC:n mukaan vapautettujen joukossa oli muun muassa Nobelin rauhanpalkinnon voittaja, ihmisoikeusaktivisti Ales Bialiatski ja oppositiopoliitikko Maria Kalesnikava.

Sekä Bialitski että Kalesnikava vangittiin vuonna 2021 heidän tuettuaan oppositiopoliitikko Svitlana Tsihanouskajan presidentinvaalikampanjaa vuotta aiemmin. Lukašenkan hallinto kuitenkin voitti vaalit vilpillisesti, josta käynnistyi kuukausia kestänyt mielenosoitusten aalto, joka tukahdutettiin väkivaltaisesti.

Virallisesti vangit oli vangittu Beltan mukaan terrorismista, vakoilusta ja ääriajattelusta.

– Tämä ele tehtiin myös vastauksena muiden valtionpäämiesten pyyntöihin ja humanitaaristen periaatteiden sekä yleismaailmallisten ja perhearvojen pohjalta, Belta uutisoi.