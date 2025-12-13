Ukraina avasi sodassa uuden rintaman

Ukraina iskee yhä enenevissä määrin Venäjän varjolaivastoon, kertoo Telegraph.

Aiemmin joulukuussa öljytankkeri Dashan seilasi Mustallamerellä kohti Venäjällä sijaitsevaa Novorossijskin satamaa. Siellä alus oli tarkoitus lastata pakotteiden alaisella venäläisellä raakaöljyllä, jota myymällä maa rahoittaa sodankäyntiään.

Ukrainalla oli kuitenkin muita suunnitelmia. Horisontissa tankkeria varjosti kaksi Sea Baby -meridroonia. Yhtäkkiä toinen niistä kiihdytti kohti aluksen perää ja räjähti.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n myöntämä isku onkin avannut sodassa aivan uuden rintaman.

Marraskuussa drooneilla iskettiin myös kahteen muuhun varjolaivaston tankkeriin, Kairosiin ja Viratiin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Kiova on myöntänyt iskeneensä Venäjän varjolaivastoon.

Samoihin aikoihin Senegalin rannikon tuntumassa varjotankkeri Mersin vaurioitui neljässä räjähdyksessä. Päiviä myöhemmin drooni iski auringonkukanöljyä kantaneeseen Midvolga-2 -alukseen Mustallamerellä. Näitä iskuja Ukraina ei tosin ole myöntänyt.

Suunta on kuitenkin selvä. Ukrainan strategia on muuttunut.

– Aiemmin emme hyökänneet Venäjän varjolaivastoon kuuluneisiin tankkereihin. Nyt kuitenkin korkeimmalla tasolla on tehty poliittinen päätös, joka on osa toimia, joilla pyritään rajoittamaan Venäjän kykyä toimia energiamarkkinoilla, tiivistää ukrainalaisen USCS-ajatuspajan Serhii Kuzan.

Iskun kohteeksi joutunut Dashan-alus ei ole virallisesti venäläinen, vaan se on rekisteröity Seychelleille. Kairoksen taas omistaa kiinalainen yhtiö, ja se on rekisteröity Gambiaan. Kapteeni oli kuitenkin venäläinen. Virat on rekisteröity Hongkongiin.

Kreml pyrkiikin tällaisilla järjestelyillä hämärtämään sitä, kenelle tankkerit oikeasti kuuluvat.

Varjolaivaston alukset ovat pääosin vanhoja ja huonosti hoidettuja. Koska osa niistä on pakotteiden alaisia, eivät ne saa länsimaista myöskään vakuutuksia tai varaosia.

Tähän asti Ukraina on keskittynyt iskemään Venäjällä sijaitseviin öljynjalostamoihin. Tankkereihin iskeminen on uusi aluevaltaus, mutta toimiva sellainen. Mustallamerellä seilaavien alusten vakuutusmaksut ovat jopa kolminkertaistuneet.

– Logiikkana on, että Venäjä voi pumpata paljon raakaöljyä omiin tarpeisiinsa, mutta jos se ei pysty jalostamaan sitä jalostamoiskujen vuoksi, eikä voi viedä sitä ulkomaille, maan tulovirrat heikkenevät jyrkästi, Kuzan sanoo.

Heikkenevät tulovirrat taas tarkoittavat, että Kremlin on yhä hankalampaa rahoittaa sotaansa Ukrainaa vastaan.