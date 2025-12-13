IL: Potilas viisi minuuttia ilman happea – oikeus kumosi syytteet

Oulun käräjäoikeus hylkäsi anestesialääkäriin kohdistuneen syytteen, kertoo Iltalehti. Syyttäjä vaati rangaistusta törkeästä vammantuottamuksesta, sillä se katsoi lääkärin toimineen törkeän huolimattomasti.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskennellyt lääkäri epäonnistui happiletkun asennuksessa toissa vuonna tehdyssä leikkauksessa. Tämän seurauksena potilas jäi ilman happea yli viideksi minuutiksi leikkauksen aikana.

Potilas sai aivovamman, mistä on seurannut muun muassa muisti- ja keskittymisongelmia, liikekömpelyyttä sekä vakava masennus.

Anestesialääkäri kiisti syyllistyneensä rikokseen.

Käräjoikeuden mukaan anestesialääkäri ei ollut laiminlyönyt ennen leikkausta tehtäviä tarkastuksia tai viivytellyt tarpeettomasti avun pyytämisessä kollegoilta tai estänyt toista lääkäriä tulemasta apuun, mikä oli syyttäjän näkemys tapahtuneesta.

Käräjäoikeuden mukaan näistä väitteistä ei ollut näyttöä.

Leikkauksen jälkeisessä tiedonkulussa oli käräjäoikeuden mukaan ollut ongelmia, mutta oikeuden mukaan ei voitu kuitenkaan näyttää syy-yhteyttä väitettyyn törkeään vammantuottamukseen.

Lisäksi syyttäjä vaati rangaistusta anestesialääkärin esihenkilölle, ylilääkärille, tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, sillä syyttäjän mukaan ylilääkäri ei tehnyt ilmoitusta vakavasta vaaratilanteesta.

Myös ylilääkäri kiisti syyllistyneensä rikokseen. Käräjäoikeus hylkäsi myös tämän syytteen. Tuomio ei ole lainvoimainen.