Asiantuntijat: Näin USA todennäköisesti iskisi Venezuelaan

Yhdysvallat pystyy iskemään Venezuelaan usealla eri tavalla, ja maahyökkäys on niistä epätodennäköisin. Näin arvioivat asiantuntijat Yhdysvaltojen ja Venezuelan kiristyneitä välejä The Wall Street Journalissa.

Yhdysvallat on kasvattanut sotilaallista läsnäoloaan Venezuelan lähettyvillä merkittävästi syksyn aikana. Presidentti Donald Trump julisti jo marraskuun loppupuolella Venezuelan ilmatilan ”kokonaisuudessaan suljetuksi” ja on ilmoittanut Yhdysvaltojen valmistautuvan iskemään huumesalakuljettajia vastaan myös Venezuelan maaperällä. Yhdysvallat on toistaiseksi tuhonnut huumeveneitä vain kansainvälisillä vesillä.

Trump ei ole julkisesti poissulkenut maahyökkäystä Venezuelaan, mutta Yhdysvaltojen Karibianmerelle siirtämillä joukoilla sellaista ei toteuteta, asiantuntijat sanovat WSJ:lle. Valkoinen talo on myös todennut, ettei se halua ”pitkittynyttä sotaa”. Maakohteisiin kohdistuvat ilmaiskut ovat todennäköisempiä, lehdelle arvioidaan.

Venezuelalla on käytössä Venäjältä saatuja ilmatorjuntajärjestelmiä, joten ennen ilmaiskuja Yhdysvallat pyrkisi todennäköisesti häiritsemään Venezuelan satelliitteja ja ilmavalvontaa. Asiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että Yhdysvallat on jo siirtänyt elektronisen sodankäynnin kalustoaan lähemmäs Venezuelaa. Yhdysvaltojen asevoimien eteläisen alueen esikunta ei kommentoi asiaa lehdelle.

Kyberhäirinnän jälkeen analyytikot arvioivat Yhdysvaltojen iskevän ensimmäisessä aallossa Venezuelan sotilaskohteisiin ja sähköverkkoon. Hyökkäyksessä käytettäisiin todennäköisesti F-35-hävittäjiä sekä Karibianmeren sotalaivoilta ammuttavia Tomahwk-ohjuksia. Iskut maakohteisiin jatkuisivat seuraavissa aalloissa.

Ennen sotilastoimiin ryhtymistä Yhdysvalloilla on vielä yksi painostuskeino Venezuelan hallintoa kohtaan, asiantuntijat muistuttavat. Öljyembargo ajaisi Venezuelan syvään talouskriisin, toteaa maan entinen apulaisöljyministeri Evanan Romero lehdelle. Venezuelalaisten satamalähteiden mukaan Yhdysvaltojen iskuista on varoitettu, ja rahtiliikenne lähes pysähtynyt.