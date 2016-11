Terrafame hakee rahoittajaa kaivokselle – Toimitusjohtaja: Kyllä toiminta hyvältä näyttää

Terrafame Group Oy on kokonaan valtion omistama yhtiö, joka omistaa Sotkamon nikkelikaivoksen toimintaa pyörittävän Terrafame Oy:n. Hallitus antoi Terrafamelle tämän vuoden loppuun saakka aikaa löytää kaivostoiminnan jatkamiselle ulkopuolisen rahoittajan. Muuten kaivostoimintaa uhkaa alasajo.

– Suurin derisking, mikä liittyy ympäristötilanteeseen ja tuotannon käynnistämiseen, on tehty. Asiat ovat sujuneet aika lailla suunnitellusti, kaivoksen omistusyhtiön Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen kommentoi Verkkouutisille.

– Kun tehdään kokonaisarviota toiminnan laadusta, niin kyllä se hyvältä näyttää, Hietanen sanoo.

Reilu vuosi sitten, kun Terrafame aloitti kaivostoiminnan uudelleen, tilanne näytti heikolta. Ylimääräisiä vesiä kaivosalueella oli noin 10 miljoonaa kuutiometriä, mikä aiheutti ympäristöriskin. Kun tuotantoa on ajettu ylös, vettä on sitoutunut louhinnasta syntyviin kasoihin, minkä lisäksi vettä haihtuu liuotusprosessissa. Toiminnan käynnistämisen myötä ylimääräisten vesien määrä on pudonnut 4,6 miljoonaan kuutiometriin.

Samalla, kun tuotantoa ajetaan ylös, myös metallien tuotantomäärät kasvavat. Täyteen tuotantomäärään pääseminen kestää useamman vuoden. Ensimmäinen liuotusvaihe kestää noin 1,5 vuotta, minkä jälkeen sekundäärivaiheessa kestää noin 3–4 vuotta, että kaikki tuotantoon tuleva metalli saadaan ulos.

Tästä syystä menee jonkin aikaa, ennen kuin kaivostoiminnasta tulee jälleen kannattavaa. Toimitusjohtaja Matti Hietasen arvion mukaan kassavirta muuttuu positiiviseksi vuoden 2018 ensimmäisten kuukausien aikana.

– Kaivospuoli toimii jo tavoitteen mukaisella kapasiteetilla. Metallituotanto tulee perässä. Kyse on sen ylösskaalaamisesta. Riskitaso alkaa lähestyä normaalin prosessiteollisuuden tuotannollisia riskejä, Hietanen kuvailee.

Tuotantoprosessin käynnistämisen ohella myös kustannuspuoli on saatu hallintaan. Tämän vuoden aikana kustannusbudjetti on kyetty alittamaan.

Rahoittajan löytämisen kannalta merkitystä on myös sillä, että kaivoksen työturvallisuutta on saatu parannettua huomattavasti.

Silloin, kun Terrafame tuli kaivokselle toimijaksi, työtapaturmien määrää kuvaava lukema oli 34,8. Nyt se on onnistuttu pudottamaan 9,8:an.

Hietasen mukaan kyseessä on yksi ensimmäisistä luvuista, joita rahoittajat tarkastelevat, koska se kuvaa toiminnan laatua, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Lukua on tarkoitus pudottaa edelleen kansainvälisesti vertaillen normaalille tasolle, joka on noin kolme.

Metallien hintakehitys luo toivoa

Myös nikkelin ja sinkin hintakehitys on ollut suotuisaa, mikä helpottaa kaivostoiminnan kannattavuutta.

Terrafame käyttää arvioissaan Broker Consensus Median ennustetta, joka on eri analyysitalojen konsensusennuste. Nikkelin hinnan odotetaan nousevan 11 023 dollariin tonnilta ensi vuonna, kun tämän päivän hinta on noin 10 400 dollaria.

Sotkamon kaivoksen kohdalla merkittävä sivutuote on sinkki, jota tonnimääräisesti tulee kaivoksesta yli tuplasti nikkeliin nähden. Liikevaihdosta tulee tällä hetkellä noin kolmannes sinkistä. Lähivuosille isot analyysitalot ovat ennustaneet sinkin hinnalle huomattavaa nousua.

– Terrafame on ainoa nikkelikaivos, jolla on sinkki olennaisena sivutuotteena. Siksi Terrafame on ainoa nikkelibisneksessä, joka saa siitä suhteellista kilpailuetua verrattuna muihin, jos ja toivottavasti kun sinkin hinta kehittyy analyysitalojen ennusteiden mukaisesti, Hietanen toteaa.

Laskennallisesti sinkistä tulee Terrafamen tuottamalle nikkelille niin sanottu sivutuotehyvitys. Hyvitys huomioon ottaen Terrafamen toiminta kattaa ylösajon jälkeen kulunsa silloin, kun nikkelitonnin hinta on 9 200 dollaria.

Hietasen mukaan valtion antama aikataulu ulkopuolisen rahoittajan löytämiselle on tiukka, mutta sen kanssa eletään.

– Siinä aikataulussa pyritään toimimaan. Samalla pyritään huolehtimaan siitä, että ratkaisut, mitä tehdään, ovat sellaisia, että ne myös jälkikäteen kestävät tarkastelun, että ne ovat järkeviä ratkaisuja.

Hietanen ei lähde spekuloimaan mahdollisella lisäajalla rahoittajien hakemiseksi, vaan toteaa, että se on valtio-omistajan asia.

– Toimimme siinä raamissa, mikä ohjeistus meille annetaan. Rahoitusprosessi on suunnitelmallisella ja systemaattisella tavalla käynnissä.