Juha Sipilä tapasi Angela Merkelin: Suomi ja Saksa halukkaita läheiseen yhteistyöhön

Pääministeri Juha Sipilä tapasi liittokansleri Angela Merkelin Berliinissä keskiviikkona. Pääministeri Sipilä ja liittokansleri Merkel keskustelivat ajankohtaisista EU-kysymyksistä, kuten EU:n puolustusyhteistyön ripeästä syventämisestä sekä talous- ja rahaliiton kehittämisestä. Esillä oli myös muita, seuraavana päivänä Brysselissä alkavassa Eurooppa-neuvostossa käsiteltäviä teemoja, kuten kauppapolitiikka, muuttoliike, ilmasto ja energia sekä ulkosuhteet.

”Olemme Saksan kanssa samaa mieltä siitä, että nyt on viipymättä tehtävä konkreettisia päätöksiä EU:n yhteisen puolustusyhteistyön syventämiseksi”, pääministeri Juha Sipilä totesi Berliinissä.

Yksi osa EU:n puolustusyhteistyötä on niin kutsuttu pysyvä rakenteellinen yhteistyö, jota sekä Saksa että Suomi ovat vieneet aktiivisesti eteenpäin.

”Suomi on hyvin halukas tekemään läheistä yhteistyöstä Saksan kanssa tälläkin saralla. Suomea kiinnostaa esimerkiksi EU-maiden väliset kyberpuolustuskykyä kehittävät hankkeet, satelliitteihin liittyvä avaruusyhteistyö, meriyhteyksien turvaaminen ja sotilaalliseen huoltovarmuuteen liittyvät hankkeet”, pääministeri Sipilä kertoi.

Pääministeri Sipilän ja liittokansleri Merkelin keskusteluissa nousi keskeisesti esille myös Euroopan tulevaisuus sekä erityisesti talous- ja rahaliiton kehittämiseen liittyvät kysymykset.

”Tulevista ratkaisuista puhuttaessa pitää aina huomioida, puhutaanko uudistuksista lyhyellä vai pitkällä aikavälillä. Olimme tässä suhteessa Merkelin kanssa hyvin yksimielisiä siitä, että pitkällä tähtäimellä meillä on oltava tarvittaessa valmius keskustella merkittävistäkin muutoksista. Suomella ja Saksalla on toki omat reunaehtonsa EMU:n kehittämisessä. Kunnianhimon tason on kuitenkin oltava korkealla, ja olemme valmiit kehittämään unionista entistä toimivamman ja taloudellisesti vahvemman. Prioriteettimme ja näkemyksemme myös talous- ja rahaliiton osalta ovat hyvin samankaltaiset”, pääministeri Sipilä sanoi.