MTS:n puheenjohtaja Sofia Vikman: Yleisellä asevelvollisuudella vahva tuki

MTS:n torstaina julkaiseman tutkimuksen mukaan nykyisenkaltaista asevelvollisuutta tuetaan vahvemmin kuin vuosi sitten.

Kansalaiset ovat myös halukkaampia lisäämään puolustusmäärärahoja kuin vähentämään niitä. Sen sijaan maanpuolustustahto on laskenut viime vuodesta.

– Maanpuolustustahdon heikkeneminen on huolestuttava suunta, mutta onneksi kysymyksen pitkä aikasarja huomioiden maanpuolustustahto on edelleen varsin korkealla tasolla. On kuitenkin tärkeää pohtia, mitä syitä maanpuolustustahdon heikkenemiselle on. Tärkeää on, että Suomi on jatkossakin maa, joka koetaan puolustamisen arvoiseksi. Toivon, että tuleva puolustusselonteko huomioi maanpuolustustahdon merkityksen, Sofia Vikman sanoo.

MTS:n mielipidetutkimuksen mukaan luottamus Euroopan unionin tulevaisuuteen on heikentynyt. Silti Suomen jäsenyys unionissa nähdään edelleen selvästi Suomen turvallisuutta lisäävänä tekijänä.

Myös Suomen osallistuminen EU:n yhteisen puolustuksen järjestämiseen on selvästi Suomen ja suomalaisten turvallisuutta lisäävä asia.

