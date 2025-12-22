Mökille jouluksi autoilevia varoitetaan upottavasta liejusta

Sateinen ja lämmin alkutalvi on pehmentänyt monet yksityistiet, varoittaa Suomen Tieyhdistys tiedotteessa mökille jouluksi matkaavia.

Teiden rungot ovat läpeensä märkiä. Lyhyt pakkasjakso jäädytti pintakerroksiin roudan, joka on nyt sulanut pois. Näin tiet ovat upottavia ja liejuisia vaikka kulkisivatkin kovalla maalla.

– Mitään hätäapukorjauksia ei ole tehtävissä ja esimerkiksi lanaaminen vain pahentaisi tilannetta. Kuivallakin kelillä kuivatuksen puutteesta kärsivät tiet ovat laajalti liki kulkukelvottomassa kunnossa, kertoo yksityistieasiantuntija Teuvo Taura Suomen Tieyhdistyksestä.

Yhdistys on pahoillaan siitä, että valtion perusparannusavustukset yksityisteille ovat parissa vuodessa kutistuneet murto-osaan aiemmista vuosista.

– Vielä kolme vuotta sitten avustusmäärärahoja oli liki 30 miljoonaa euroa ja tänä vuonna oltiin vaivaisessa 6 miljoonassa eurossa, ja edelleen määräraha putoaa reiluun 5 miljoonaan euroon ensi vuodelle, tilannetta kuvailee Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Simo Takalammi.

Yhdistys muistuttaa, että kyse ei ole vain mökkiläisistä. Metsätalouden kuljetukset vaativat kantavia yksityisteitä ja kuukausia kestävä syksyinen sadekausi ei mahdollista talvikaudeksi ajoitettuja raakapuun kuljetuksia.

Suomen Tieyhdistys peräänkuuluttaa, että kestävä yksityisteiden perusparannusten rahoitustaso on 25–30 miljoonaa euroa vuodessa.

– Tiekunnat saavat avustusta 50 prosenttia kuluista, ja tieosakkaat laittavat omaa rahaansa toisen puolikkaan. Näin valtionavustus on vaikuttavuudeltaan erittäin suuri, kertoo Takalammi.