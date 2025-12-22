Sää kylmenee, lunta voi sataa etelää myöten

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF:n uuden kuukausiennusteen mukaan joulupäivänä sää lauhtuu voimakkaasti, mutta jo välipäivinä pohjoisvirtaus näyttäisi kuljettavan selvästi kylmempää ilmaa. Ennusteesta kertoo Foreca.

Joulupäivänä torstaina lämpötila ennusteen mukaan laajalti nollan ja seitsemän plusasteen välillä. Lauhinta on Länsi-Lapissa ja länsirannikolla. Tapaninpäivänä perjantaina tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisesta ja sää kylmenee. Laajalti on selkeää. Etelässä on yhä lämpöasteita, pohjoisessa pakkasta.

Viikonloppuna ennusteessa näkyy lumi- ja räntäsateita, jotka liikkuvat maan keski- ja pohjoisosan yli itään. Sateen todennäköisyys on pienin etelässä. Ajoittain sää pakastuu, ajoittain lauhtuu lämpöasteille. Vaihtelu on suurta tuulen suunnasta riippuen, Foreca kertoo.

Seuraavalla viikolla lämpötila on ennusteen mukaan suuressa osassa maata lähellä tavanomaista, mutta etelässä ja idässä on merkkejä tavanomaista kylmemmästä säästä.

Säähän voi tulla rajujakin heilahteluja. Joinakin päivänä voi olla kipakkaa pakkasta ja lumista eteläistä Suomea myöten, mutta ajoittain föhn-tuuli voi pyöräyttää hyvin lauhaa säätä lämpöasteineen.

Kuukausiennuste muuttuu yhä epävarmemmaksi heti tammikuun alun jälkeen.