Haavoittunut evakuoitiin robotilla 22 kilometrin päästä

Ukrainan 20. erillinen miehittämättömien järjestelmien prikaati ”K-2” on julkaissut videon operaatiosta, jossa haavoittunut naapurikomppanian sotilas evakuoitiin maarobotin avulla 29. –30. marraskuuta välisenä yönä. Prikaati taistelee Lymanin suunnalla Donetskin alueen pohjoisosassa.

Operaatio kesti seitsemän tuntia ja robotti kulki 22 kilometrin matkan.

– Miehittämättömän evakuointialustan ansiosta haavoittunut saatiin onnistuneesti toimitettua joukkosidontapaikalle ja lääkärihoitoon ilman, että lääkintäryhmän henkeä tarvitsi vaarantaa, kertoo prikaati viestissään.

Videolla näkyy robotin etenevän läpi alkutalvisen maaston. Robotti on varustettu paareilla ja evakuoitavien sotilaiden komppanianpäällikkö ohjeistaa puheyhteydellä aluetta tuntemattoman K2:n robottiyksikön miehistöä evakuoitavan luokse. Kohteeseen saavuttua kolme sotilasta nostaa viltteihin käärityn haavoittuneen robotin kyytiin. Robotti kuljetti haavoittuneen suoraan tätä odottaneen avolava-auton peräkärrylavetille.