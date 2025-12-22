HYYn arvokiinteistöt siirtyneet nyt Kevalle

HYYn palvelukonserni Ylva (ent. HYY-Yhtymä) tiedottaa, että HYYn keskustakiinteistöt ovat siirtyneet työeläkevakuuttaja Kevan johtaman konsortion omistukseen 22. joulukuuta allekirjoitetulla sopimuksella. Keskustakiinteistöihin kuuluvat Uusi ja Vanha ylioppilastalo sekä Citytalo, Kaivotalo, Kaivokatu 12 ja Hansatalo.

Helsingin ylioppilaskunnan laskettiin Suomen vanhimpana ylioppilaskunta olevan maailman rikkain. Suuret kiinteistökeinottelut katastrofaaliset vaikutukset selvisivät tämän vuoden aikana, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Vielä lokakuussa ylioppilaskunta yritti ostaa säätiön avulla myös kansallisesti tärkeää Vanhaa ylioppilastaloa, joka on rakennettu vuonna 1870. Uusi ylioppilastalo eli Osakuntatalo on rakennettu vuonna 1910.

HYYn edustajisto päätti myynnistä kokouksessaan 12. marraskuuta 2025. Myynti ratkaisee osaltaan HYYn kiinteistötalouden erittäin vaikean velkatilanteen ja auttaa turvaamaan ylioppilaskunnan toiminnan tulevaisuuden. Kun kaikki järjestelyt on saatu päätökseen, ylioppilaskunta on velaton. Ylva Palvelut Oy:n alle kuuluvat ravintolaliiketoiminta ja kolmas ylioppilastalo Domus Gaudium jäävät HYYn omistukseen.

– Myynnillä ei ole välittömiä vaikutuksia vuokralaisiin tai kiinteistöjen käyttäjiin. HYY siirtää kaiken toimintansa vuoden 2026 aikana Uudelta ylioppilastalolta Domus Gaudiumille Leppäsuolle. Järjestöille ja kokonaistilamuutoksille on varattu noin puolen vuoden siirtymäaika, kertoo Ylva.

Ylva korostaa, että ”kiinteistöt jäävät suomalaiseen omistukseen”.

– Keva tunnetaan yhtenä Suomen vakavaraisimmista ja vastuullisimmista institutionaalisista sijoittajista, painottaa Ylva.

Ylvan neuvonantajana myyntiprosessissa toimi Advium ja juridisena neuvonantajana Avance. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahinta ei ole julkinen.

Korjaus 18.21: Virhe tiedotteessa: kiinteistöt siirtyivät Kevalle 22.12. eikä 19.12.