Söikö koira joulukoristeen? Tämä ensiapu voi pelastaa hengen

Valtaosa koiranomistajista ei säilytä kotonaan ensiaputarpeita koiran äkillisten suolisto-ongelmien tai myrkytystilanteiden varalta, selviää LähiTapiolan teettämästä kyselystä.

Koira voi syödä esimerkiksi joulukoristeen tai suklaata, jotka voivat aiheuttaa hengenvaarallisen suolitukoksen tai myrkytyksen. Ne on pidettävä koiran ulottumattomissa, mutta vahinkoja voi sattua kenelle tahansa.

– Jos jotain yllättävää sattuu, lemmikin ensiaputarpeet ja suolisto-oireiden itsehoitovalmisteet ovat tärkeitä, sillä niiden avulla voi pyrkiä ehkäisemään vakavia oireita ja välttyä siltä, että joulunvietto vaihtuu eläinlääkärireissuun, toteaa Lähitapiolan korvausasiantuntija Anu Kostamo tiedotteessa.

Kyselyn mukaan vain vajaa kolmasosa (32 prosenttia) koiranomistajista on varannut kotiinsa lisäravinnetta tai tukivalmistetta ripulin hoitoon. Vain 9 prosenttia on varannut kotiin kypsää tankoparsaa tai hapankaalia suoliston suojaamiseksi tilanteissa, joissa koira on nielaissut terävän vierasesineen.

Vetyperoksidia, jolla voi eläinlääkärin ohjeilla oksennuttaa esimerkiksi suklaata syömään päässeen koiran, löytyy vain 5 prosentilta koiranomistajista.

Jo noin kymmenen grammaa maitosuklaata tai alle kaksi grammaa tummaa suklaata per painokilo voi aiheuttaa koirille myrkytysoireita. Suklaan lisäksi perinteisistä jouluherkuista kannattaa siirtää koiralta piiloon esimerkiksi pähkinät, viinirypäleet, rusinat ja joulukinkku paistorasvoineen. Myös koristeiden sekä lahjapaperien ja -narujen kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä suolistoon päätyessään terävät koristeet ja pitkät narunpätkät voivat aiheuttaa vakavia vaurioita, Kostamo sanoo.

– Etenkin myrkytystilanteissa nopeus on valttia, sillä jos syömisestä ehtii kulua aikaa, oksettaminen ei enää auta. Oksettamiseen kannattaa pyytää ohjeistus esimerkiksi etäeläinlääkäriltä. Kypsä tankoparsa tai hapankaali taas voi auttaa, jos koira on nielaissut esimerkiksi teräväreunaisen joulukoristeen. Vedessä huuhdellut parsan tai hapankaalin säikeet kietoutuvat esineen ympärille ja tuovat sen suojatummin ulos.

Jos viettää joulua poissa kotoa esimerkiksi sukulaisilla, tärkeimmät ensiaputarpeet kannattaa ottaa mukaan. Lähitapiolan eläinvakuutuksen kehityspäällikkö Tiina Ala-Outinen suosittelee lisäksi tarkistamaan etukäteen, missä on lähin päivystävä eläinlääkäri.

– Osa eläinlääkäriasemista on jouluisin kiinni. Etäeläinlääkäri on helppo tapa saada paikasta riippumatta apua sekä neuvoja siihen, vaatiiko tilanne käyntiä vastaanotolla vai riittääkö kotihoito.

Lähitapiolan kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian. Siihen vastasi kaikkiaan 1 100 henkilöä 4.–11.4.2025 välisenä aikana. Lemmikkejä koskeviin kysymyksiin vastasivat ne 428 vastaajaa, joilla oli lemmikki, ja heistä 240:lla oli koira. Kyselyn vastaajat edustavat Manner-Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa koko aineiston tasolla.

Näin varaudut ennalta