Kokoomusnuoret vaatii hautaamaan ajoneuvojen seurantajärjestelmän lopullisesti

Jokaiselle tienkäyttäjälle on taattava mahdollisuus valita seurantavapaa liikkuminen, vaatii Kokoomusnuoret.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) esityksessä satelliittipaikannusjärjestelmä on jäänyt ainakin tällä erää pois, mutta sen käyttöönotolle jätetään kuitenkin pieni takaportti tulevaisuutta ajatellen.

Kokoomusnuorten mielestä tienkäyttömaksut eivät saa perustua sellaiselle autoilijoiden seurantamenetelmälle, joka loukkaisi kansalaisten ja tienkäyttäjien yksityisyydensuojaa.

– Jokaiselle tienkäyttäjälle on taattava mahdollisuus valita seurantavapaa liikkuminen, vaatii Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov.

Nuorten kokoomuslaisten johdolla on laadittu asiaa koskeva aloite lauantaina kokoontuvalle kokoomuksen puoluevaltuustolle. Aloitteessa vaaditaan kokoomusta pitämään tiukasti huolta siitä, ettei yksityisyydensuojaa vaarantavan mallin käyttöönottoa sallita missään olosuhteissa.

– Uudistuksille – mittavillekin – on Suomessa tilausta. Ne on kuitenkin tehtävä niin, että kansalaisten perustavanlaatuiset oikeudet eivät vaarannu. Laissa turvattu yksilönvapaus ja yksityisyydensuoja ovat keskeisiä kokoomuslaisia arvoja, joita kokoomuksen on yksiselitteisesti puolustettava kaikkien yhteiskunnallisten uudistusten ja reformien yhteydessä, toteaa aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Pessi Marttunen.

Jos puoluevaltuusto hyväksyy aloitteen, se asettaa tiukat reunaehdot kokoomuksen liikennereformista vastaaville toimijoille.

– Se edellyttää, että kokoomus voi hyväksyä vain sellaisen ratkaisun, joka turvaa liikkumisessa yksilönvapauksien toteutuminen ja takaa jokaiselle tienkäyttäjälle mahdollisuuden valita seurantavapaa tienkäyttö ja liikkuminen, Marttunen toteaa.