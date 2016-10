Pekka Haavisto Euroopan rauhaninstituutin uudeksi puheenjohtajaksi

Ulkoministeriö tiedottaa, että kansanedustaja ja ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja Pekka Haavisto on nimitetty Euroopan rauhaninstituutin (European Institute of Peace, EIP) puheenjohtajaksi. Haavisto seuraa tehtävässä YK:n Syyrian erityislähettiläs Staffan de Misturaa.

‒ Pekka Haaviston nimitys Euroopan rauhaninstituutin johtokunnan puheenjohtajaksi on erinomainen asia ja samalla tunnustus Suomen pitkäjänteiselle rauhanvälitystyölle, kommentoi ulkoministeri Timo Soini nimitystä.

EIP on Euroopan unionin toimielimistä riippumaton instituutti, jonka tehtävänä on tukea ja täydentää EU:n kasvavaa rauhanvälitystoimintaa. Suomi on yksi instituutin perustajajäsenistä. EIP:n päätoiminta-alueet ovat rauhanvälitystehtävät ja rauhanvälityksen tukitehtävät sellaisilla alueilla, joissa EU:lla on rajallinen mahdollisuus toimia. Näitä tehtäviä ovat asiantuntijoiden ja rauhanvälityksen tuen mobilisointi, koulutuksen ja tietämyksen kehittäminen, kouluttaminen ja valmentaminen sekä pienten tukien myöntäminen välitys- ja dialogiprosesseihin.

Rauhanvälitys on noussut yhä tärkeämpään rooliin kansainvälisessä ja EU:n ulkopoliittisessa keinovalikoimassa. Suomi jatkaa ulkoministeriön mukaan määrätietoista panostusta kansainväliseen rauhanvälitystoimintaan ja kehittää ja vahvistaa kansallisen dialogi- ja rauhanvälityskapasiteetin rakentamista valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaisesti.