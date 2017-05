Asiantuntijaraportti: EU:n ja Naton puolustusyhteistyö avaa merkittäviä mahdollisuuksia

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, EU:n komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk antoivat Naton Varsovan huippukokouksen yhteydessä heinäkuussa 2016 yhteisen julistuksen Euroopan puolustuksen vahvistamisesta.

Julistus ei ole jäämässä kuolleeksi kirjaimeksi, vaan poliittinen tahto EU:n ja Naton yhteistyön tiivistämiseksi on viimeisen vuoden aikana vahvistunut, kaksi kokenutta turvallisuuspolitiikan asiantuntijaa arvioi tuoreessa raportissaan.

International Centre for Defence and Security -ajatushautomon (ICDS) vanhemman tutkijan Pauli Järvenpään ja Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Kristi Raikin raportti EU-Nato-yhteistyön nykytilasta ja kehitysnäkymistä julkistettiin viime viikolla Tallinnassa.

Verkkouutiset tiivisti viisi tutkijoiden raportissaan esittämää suositusta unionin ja puolustusliiton yhteistyön tärkeimmiksi lähiajan askeliksi.

1. EU ja Nato tarvitsevat yhteisiä mekanismeja ja toimintatapoja yhteisen tilannekuvan varmistamiseksi. EU:lla on jo entuudestaan oma tiedustelukeskus ja äskettäin muodostettu hybriditilannekeskus. EU:n ja Naton välillä tapahtuu epävirallista tiedustelutietojen vaihtoa, mutta se ei raportin mukaan riitä korvaamaan systemaattista ja säännöllistä tiedonvaihtoa. Raportissa ehdotetaan ennakkovaroitusjärjestelmän ja tilannekuvan kehittämistä vakauden ja turvallisuuden lisäämiseksi, mutta myös onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

2. EU:n ja Naton olisi etsittävä uusia keinoja jäsenvaltioidensa varautumisen parantamiseksi. Toimenpide-ehdotukset muistuttavat suomalaista kokonaisturvallisuusajattelua, jossa yhteiskunnan eri toimijat pyrkivät yhdessä edistämään kansallista turvallisuutta erilaisissa uhkaskenaarioissa. Raportti muistuttaa myös huoltovarmuuden merkityksestä ja korostaa EU:n ja Naton keskinäistä yhteistyötä yhteiskuntien kriisinsietokyvyn varmistamisessa.

3. EU:n ja Naton on luotava koordinoitu vastaus hybridiuhkia vastaan. Harmaa alue kineettisen, asein käytävän sodankäynnin ja erilaisten muiden vaikuttamiskeinojen välillä muodostaa uhan jo itsessään. Vihamielinen toimija voi horjuttaa merkittävästi läntisten yhteiskuntien vakautta monin sellaisin toimin, jotka eivät täytä perinteistä sotatoimien määritelmää. EU:n Lissabonin sopimuksessa tällaiset uhkakuvat ja niiden edellyttämät toimet on otettu huomioon paremmin kuin Natossa, mutta kehittämistarpeita riittää molemmilla edelleen.

4. Yhteistä koulutusta ja harjoittelua EU:n ja Naton kesken on syytä lisätä. Muodollinen harjoitusyhteistyö on Kyproksen ja Turkin tulehtuneen asetelman vuoksi toistaiseksi jäissä, mutta samanaikaista ja koordinoitua harjoittelua se ei estä. Harjoittelussa tulisi varautua nimenomaan todellisiin uhkiin erilaiset hybridiskenaariot mukaan lukien. Raportti nostaa painopisteiksi yhteistoimintakyvyn, yhteensopivuuden ja kosketuksen vastustajaan.

5. EU:n ja Naton puolustuskykyä on kehitettävä niin, että molemmat hyötyvät siitä. Jäsenvaltioiden kansallisten puolustuskykyjen lisäksi on jo nyt olemassa suuri joukko erilaisia yhteisiä rakenteita ja kehikoita, mutta niitä olisi koordinoitava nykyistä paremmin. EU:n uusi vuosittainen koordinoitu puolustuskatsaus CARD voisi muodostaa keskeisen viitekehyksen, jota tulisi kehittää rinnan Naton olemassa olevan ja hyvin toimivan NDPP-puolustussuunnitteluprosessin kanssa.

Myös EU-komission johdolla toteutettavat toimet Euroopan puolustusteollisuuden ja -tutkimuksen edistämiseksi nousevat raportissa esille. Niillä tulisi kyetä paikkaamaan suorituskyvyissä tunnistettuja puutteita ja vahvistamaan kokonaisuutta, joka palvelee yhtäaikaisesti sekä EU:ta että Natoa.

Raportin kirjoittajat kannustavat EU:n ja Naton avainpäättäjiä ymmärtämään, että otollinen hetki yhteistyölle on juuri nyt.

– Mahdollisuuksien ikkuna on nyt täysin auki yhteisille askelille. Jäsenvaltioiden asiana on nyt olla rohkeita ja luovia ja ottaa nuo välttämättömät askelet.

Järvenpään ja Raikin raportti A New Era of EU-NATO Cooperation: How to Make the Best of a Marriage of Necessity on luettavissa täällä.

Toimittaja: HEIKKI HAKALA