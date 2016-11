Sanoiko Antti Rinne todella näin? Juhana Vartiainen: Antaa ihan lohduttoman kuvan

Antti Rinnettä vaaditaan selittämään SDP:n puoluevaltuuston syyskokouksessa lauantaina pitämäänsä puhetta.

– Rinne: Viime vuosina työelämän uudistuksissa lähtökohtana ovat olleet yritysten voitot ja asiakkaiden tarpeet. Tähän on tultava muutos, MTV:n Jussi Kärki tviittasi kokouksesta Rinteen puheen sisällöstä.

Tviitti herätti heti runsaasti keskustelua, jossa täsmentyi, että SDP:n puheenjohtaja Rinne vaati muutosta "keskustelun sisältöön".

– Ilmeisesti Rinne todella sanoi suunnilleen näin, uskomatonta kylläkin. Antaa ihan lohduttoman kuvan, kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen tviittasi.

Rinteen puhe löytyy tämän linkin takaa. Koko sitaatti kohua herättäneestä puheen osasta (videolla kohdasta 50.30 eteenpäin) löytyy alta.

– Viimeiset vuodet työelämän uudistaminen on tarkoittanut samaa kuin palkansaajien kurittaminen. Lähtökohtana on ollut yritysten voitot ja asiakkaiden tarpeet. Sanoista uudistaminen ja joustaminen on tullut synonyymejä heikennysten ja leikkausten kanssa. Tämän keskustelun sisältöön on tultava muutos.

Tästä huolimatta moni on ihmetellyt etenkin toteamusta "asiakkaiden tarpeista". Esimerkiksi Akavan viestintäjohtaja Marjo Ollikainen kysyi Twitterissä, "onko Rinne tosiaan sanonut noin, että asiakkaiden tarpeet ei saisi olla lähtökohtana."