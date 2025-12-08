Alexander Stubb Ukrainasta: Vaikeimmat asiat vievät eniten aikaa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo keskustelleensa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja eurooppalaisten liittolaisten kanssa Ukrainan rauhanprosessin seuraavista vaiheista. Stubb toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa tehdään yhteistyötä.

— Kaikkein vaikeimmat asiat vievät eniten aikaa rauhanneuvotteluissa, Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssa ja kiittää Britannian pääministeri Keir Starmeria kokouksesta. Zelenskyi tapasi Starmerin, Ranskan presidentti Emmanuel Macronin sekä Saksan liittokansleri Frierdich Merzin tänään maanantaina Lontoossa. Zelenskyi itse kirjoitti viestipalvelu X:ssa tapaamisen päätteeksi, että keskusteluissa vallitsi yksimielisyys turvatakuiden ja jälleenrakennuksen tärkeydestä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan liittokansleri Merz sanoi olevan ”skeptinen” liittyen joihinkin yksityiskohtiin, joita Yhdysvalloista tulee. BBC:n mukaan Merzin lausunto on poikkeus yleensä kuultuun USA:n ylistykseen.

Seitsemän EU-maan johtajaa kehotti maanantaina EU:ta viemään nopeasti eteenpäin ehdotusta, joka koskee jäädytettyjen venäläisvarojen käyttämistä Ukrainan hyväksi. Financial Times -lehti kertoi maanantaina, että Ranskassa on ainakin 18 miljardia venäläisiltä jäädytettyjä varoja, joita se ei halua käytettävän Ukrainalle myönnettävässä sotakorvauslainassa. EU-johtajien pitäisi sopia venäläisvarojen käytöstä ensi viikolla huippukokouksessa, mutta varoista valtaosaa hallinnoiva Belgia on vastustanut lainaa. Ranska on muuten osoittanut tukensa Belgiaan rekisteröidyn arvopaperikeskus Euroclearin hallussa olevien varojen käyttämistä Ukrainan hyväksi. Euroclearin hallussa olevat varat ovat Venäjän keskuspankin tai muiden Venäjän valtiollisten toimijoiden arvopapereita ja velkakirjoja. Niiden arvo on noin 185 miljardia euroa. Ranskan 18 miljardin kohdalla on kyse yksityisissä pankeissa jäädytettyinä olevista varoista.