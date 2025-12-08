Miltä näyttää joulun sää?

Alkaneella viikolla sää jatkuu useita päiviä melko samanlaisena. Viikon keskilämpötila on suuressa osassa maata 1–6 astetta ajankohdan keskimääräistä lauhempi. Keski- ja Pohjois-Lapissa on kuitenkin tavanomaista tai paikoin sitä vähän kylmempää. Sää on lauhan lisäksi sateinen, ja näillä näkymin viikon aikana sateita tulee päivittäin aina jossakin päin Suomea, kertoo Foreca.

Forecan kuukausiennusteen mukaan sama meno jatkuu vielä ensi viikollakin. Ilmavirtaus käy enimmäkseen etelän ja lännen suunnalta, ja sää on tavanomaista lauhempaa ja sateisempaa. Vaikka ajoittainen lumisade on tällaisessakin tilanteessa mahdollista, käytännössä ainakin maan etelä- ja keskiosassa suuri osa sateesta tulee vetenä.

Joulukuun puolivälissä tavanomainen päivän ylin lämpötila on pitkän ajan tilastoissa maan etelä- ja länsiosassa −2 ja 4 asteen välillä, lounaissaaristossa vähän korkeampi. Maan itäosasta Oulun seudulle on 0–4 pakkasastetta, ja Lapissa pakkasta on enimmäkseen 2–6 astetta. Vuorokauden alin lämpötila on pakkasen puolella lukuun ottamatta paikoin lounaissaaristoa.

Jouluviikolla ja korkeapaineen todennäköisyys on vähän koholla. Ennustettavuus heikkenee kuitenkin selvästi, eikä sademäärässä ole enää Suomen osalta merkittävää poikkeamaa keskiarvosta. Joulun lumitilanne maan etelä- ja keskiosassa pysyy tämän kuukausiennusteen perusteella epävarmana vielä jouluviikolle asti. Pohjoisessa joulukuun alkupuolen lumipeite pysyy todennäköisesti maassa, mutta lumen määrä voi vaihdella päivästä ja viikosta toiseen.