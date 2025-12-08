Vasemmistoliitosta jyrähdetään: Toimeentulotuen leikkaus rankaisee työnteosta

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekosen mukaan 70 miljoonan euron toimeentulotukileikkaukset lisäävät ”äärimmäistä köyhyyttä Suomessa”.

– Oikeistohallitukselle ei riitä, että se on saanut työttömyyden, asunnottomuuden ja ruoka-avun tarpeen kasvuun vaan pienituloisten lyöminen jatkuu. Kaiken lisäksi leikkauksien säästövaikutus on vain murto-osa siitä, kuinka paljon hallitus on alentamassa rikkaiden ja suuryritysten veroja, väittää Pekonen.

Punavihreä oppositio eli vasemmistoliitto, vihreät ja sosiaalidemokraatit jätti sunnuntaina sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön vastalauseen. Opposition muaan esitys myös rankaisee työnteosta, kun toimeentulotuen suojaosa poistetaan.

– Suojaosan poiston myötä jokainen tienattu euro leikataan suoraan tuesta eli ainakaan työllisyyttä tämä ei edistä. Lisäksi jatkossa pienikin, esimerkiksi joululahjaksi saatu rahasumma vähennettäisiin täysimääräisesti perheen toimeentulosta. Näin kokoomus ja perussuomalaiset toivottavat pienituloisille pahaa joulua, sanoo Pekonen.

Pekonen hyökkää myös erikseen perussuomalaisia vastaan.

– Sen jälkeen kun Riikka Purra lupasi, että pienituloisilta leikkaaminen ei perussuomalaisille käy, pienituloisilta on leikattu toistuvasti. Nyt leikataan myös työkyvyttömiltä ihmisiltä, joilla ei ole tosiasiallisia edellytyksiä parantaa omaa toimeentuloaan työllistymällä. Tämä on yksinkertaisesti julma arvovalinta.