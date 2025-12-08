Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Vasemmistoliitosta jyrähdetään: Toimeentulotuen leikkaus rankaisee työnteosta

Aino-Kaisa Pekosen mukaan kokoomus ja perussuomalaiset toivottavat köyhille pahaa joulua.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekosen mukaan 70 miljoonan euron toimeentulotukileikkaukset lisäävät ”äärimmäistä köyhyyttä Suomessa”.

– Oikeistohallitukselle ei riitä, että se on saanut työttömyyden, asunnottomuuden ja ruoka-avun tarpeen kasvuun vaan pienituloisten lyöminen jatkuu. Kaiken lisäksi leikkauksien säästövaikutus on vain murto-osa siitä, kuinka paljon hallitus on alentamassa rikkaiden ja suuryritysten veroja, väittää Pekonen.

Punavihreä oppositio eli vasemmistoliitto, vihreät ja sosiaalidemokraatit jätti sunnuntaina sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön vastalauseen. Opposition muaan esitys myös rankaisee työnteosta, kun toimeentulotuen suojaosa poistetaan.

– Suojaosan poiston myötä jokainen tienattu euro leikataan suoraan tuesta eli ainakaan työllisyyttä tämä ei edistä. Lisäksi jatkossa pienikin, esimerkiksi joululahjaksi saatu rahasumma vähennettäisiin täysimääräisesti perheen toimeentulosta. Näin kokoomus ja perussuomalaiset toivottavat pienituloisille pahaa joulua, sanoo Pekonen.

Pekonen hyökkää myös erikseen perussuomalaisia vastaan.

– Sen jälkeen kun Riikka Purra lupasi, että pienituloisilta leikkaaminen ei perussuomalaisille käy, pienituloisilta on leikattu toistuvasti. Nyt leikataan myös työkyvyttömiltä ihmisiltä, joilla ei ole tosiasiallisia edellytyksiä parantaa omaa toimeentuloaan työllistymällä. Tämä on yksinkertaisesti julma arvovalinta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)