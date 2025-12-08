Kesätöistä eniten kiinnostivat festivaalit

Bolt Works-henkilöstöpalvelu tiedottaa, että festivaalityöt, toimistotehtävät ja logistiikka olivat vuonna 2025 sen haetuimpia työpaikkoja.

Vuoden haetuimmaksi työpaikkailmoitukseksi oli tapahtumatyöntekijän tehtävä Blockfesteille. Ilmoitus keräsi yli 10 000 lukukertaa ja yli 900 hakuklikkausta. Myös Ilosaarirockin rekrytoinnit näkyivät useaan otteeseen luetuimpien ilmoitusten listalla.

– Tapahtuma-alan tehtäviin kohdistunut kiinnostus kertoo siitä, että erityisesti nuoret hakeutuvat mielellään elämyksellisiin ja monipuolisiin kesätöihin – tehtäviä riittää aina anniskelusta tapahtumien rakentamiseen. Ensi kesänä meillä on tarjolla entistä enemmän erilaisia tapahtumia ympäri Suomen, kertoo Bolt Worksin hotelli, ravintola ja catering ja tapahtumien toimialapäällikkö Mikko Hokkanen.

Toiseksi luetuin ilmoitus oli avoin hakemus toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviin, jonka avasi yli 6500 työnhakijaa. Ilmoitus keräsi myös vuoden korkeimman hakuklikkausmäärän, täsmälleen 1023 klikkausta. Kolmossijalle sijoittui Lippu.fi:n palveluneuvojan kesätyöpaikka, jota luettiin yli 5500 kertaa.

– Toimistotehtäviin kohdistuva kiinnostus kuvastaa työmarkkinoiden tilannetta, jossa entistä useampi osaaja etsii asiantuntijatyötä toimistorooleista. Työnhakijat haluavat löytää pidempiaikaisia toimihenkilötehtäviä, jotka sopivat erilaisiin elämäntilanteisiin, toimiston toimialapäällikkö Antti Tuhkala sanoo.

Logistiikan ja varaston tehtävät näkyivät vahvasti vuoden 2025 luetuimpien listalla. Tampereella sijaitseva yksittäinen varastotehtävä keräsi yli 5000 lukukertaa, ja useat alueelliset varastotyöilmoitukset Kuopiosta, Vantaalta ja Salosta ylsivät myös kärkisijoille.

Logistiikka- ja varastotyöt työllistävät laajasti kesäkauden ulkopuolellakin ja niiden ilmoitukset ovat perinteisesti palvelun kiinnostavimpia hakukohteita teollisuuden ohella. Eniten palvelu julkaisee rakennusalan työpaikkoja.

Koko Suomen osalta kaikkien avoinna olevien työpaikkojen määrä on laskenut viime vuoteen verrattuna, joten kilpailu avoimista työmahdollisuuksista on koventunut entisestään .

Työelämän tärkeimmässä ilmoituspalvelussa Duunitorilla Bolt Worksin ilmoitukset muodostivat kaikkiaan noin 1,5 prosenttia kaikkien työpaikkailmoitusten lukukerroista.