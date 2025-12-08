Britannia ryhtyy koviin panoksiin Venäjän vedenalaista uhkaa vastaan

Britannian puolustusministeriö investoi rahaa autonomisiin aluksiin, jotka käyttävät tekoälyteknologiaa sotalaivojen ja lentokoneiden rinnalla suojellakseen paremmin Britannian merenalaisia ​​kaapeleita ja putkistoja Venäjän aiheuttamalta uhalta ja häiriöltä.

Atlantic Bastion -ohjelmassa pinta- ja vedenalaiset alukset, laivat, sukellusveneet ja lentokoneet yhdistettäisiin tekoälypohjaisen akustisen tunnistusteknologian avulla ja integroitaisiin ”digitaaliseen asejärjestelmien kohdistusverkostoon”, joka mahdollistaisi nopeamman päätöksenteon.

Ohjelma oli vastaus venäläisen sukellusveneiden ja vedenalaisen toiminnan lisääntymiseen Britannian lähialueilla, kertoo Politico. Britannian tiedustelun mukaan Venäjä modernisoi omaa laivastoaan ja sen kalustoa kohdistaakseen iskut kriittisiin merenalaisiin kaapeleihin ja putkistoihin.

Marraskuussa Venäjän asevoimien tiedusteluun kytkeytyvä ”tutkimusalus” Yantar suuntasi lasersäteitä ensimmäistä kertaa alusta valvomaan lähetettyihin Britannian ilmavoimien koneisiin sen jälkeen, kun se saapui Ison-Britannian vesille. Yantar oli aiemmin Ison-Britannian aluevesillä myös tammikuussa. Britannian puolustusministeri John Healeyn mukaan Yantar on suunniteltu tiedustelutietojen keräämiseen ja merenalaisten kaapeleidemme kartoittamiseen.

— Viestini Venäjälle on, että me näemme teidät. Me tiedämme, mitä te olette tekemässä, Healey sanoi marraskuussa.

Puolustusministeriön mukaan Atlantic Bastion luo hybridimerivoimat, jotka pystyvät löytämään, jäljittämään ja tarvittaessa toimimaan vastustajia vastaan. Hankkeeseen investoidaan Politicon mukaan yhteensä 14 miljoonaa puntaa. 26 brittiläistä ja eurooppalaista yritystä on jättänyt ehdotuksia sukellusveneiden vastaisen anturiteknologian kehittämiseksi. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön jo ensi vuodesta alkaen.

— Ihmisillä ei pitäisi olla epäilyksiä Ison-Britannian ja liittolaistemme kohtaamista uusista uhkista veden alla, kun vastustajat kohdistavat iskujaan infrastruktuuriin, joka on niin kriittistä elämäntavallemme, puolustusministeri Healey sanoi. Hän kehui Atlantic Bastion -ohjelmaa mullistavaksi.

— Se yhdistää uusimmat autonomiset ja tekoälyteknologiat maailmanluokan sota-aluksiin ja -lentokoneisiin luodakseen erittäin edistyneen hybriditaisteluvoiman, joka havaitsee, estää ja voittaa meitä uhkaavat.

Vedenalaisia anturiverkkoja ja tekoälyintegraatioita on jo käytössä. Alkuvuodesta Naton uuden valvontaoperaation lisäksi myös Britannian johtama, nopean toiminnan kriisinhallintayhteisö JEF (Joint Expeditionary Force) toi omia tukitoimiaan Itämerelle. Tuolloin se kertoi aktivoivansa Nordic Warden -nimisen hankkeen.

Tämä toiminto on ollut ensimmäistä kertaa käytössä kesällä 2024, kun sitä koeajettiin Itämerellä pidetyn Naton Baltops-harjoituksen yhteydessä. Tuolloin JEF kertoi tiedotteessaan, että yksi JEF:n ja Naton harjoittaman vedenalaisen kriittisen infrastruktuurin valvonnan funktioista on luoda pelote sabotaasipyrkimysten torjumiseksi.

JEF:n Nordic Warden -toiminto vaikuttaa toimivan kiinteässä yhteistyössä Naton toukokuussa 2024 perustetun vedenalaisen infrastruktuurin suojaamiskeskuksen kanssa. Keskus tottelee lyhennettä NMCSCUI. Tammikuussa Helsingissä vieraillessaan myös pääsihteeri Mark Rutte viittasi tiedotustilaisuudessa tähän uuteen keskukseen.

Perustamisvaiheessa NMSCUI-keskuksen osallistujamaiksi kerrottiin Tanska, Saksa, Norja, Puola, Turkki, Britannia ja Yhdysvallat. Seuraavaksi mukaan liittyivät Kreikka, Portugali ja Ruotsi.

Yksi Nordic Wardenin kyvykkyyksistä on tekoäly. Se tunnistaa riskialttiit varjolaivaston alukset ja hälyttää. Esimerkiksi ankkurin raahaaminen pohjassa näkyy aluksen hidastuvana kulkuvauhtina. Tällainen tapahtuma, eli hidastuva vauhti, on melko helppoa ohjelmoida louhittavaksi datamassasta.

JEF:n mukaan järjestelmä valvoo Northwoodin-pääkonttorista käsin 22 riskialuetta – esimerkiksi Englannin kanaalia ja Pohjanmerta, mutta myös Tanskan Kattegatin salmea sekä Itämerta.

– Tämä Britannian johtama järjestelmä, joka valjastaa käyttöönsä tekoälyn voimia, on innovaatio, joka antaa meille ennennäkemättömän mahdollisuuden tarkkailla suuria merialueita suhteellisen pienillä resursseilla, sanoi puolustusministeri Healey, kun Britannian puolustusministeriö tammikuun alussa tiedotti siitä, että Nordic Warden on otettu käyttöön Itämerellä.

Pian tämän jälkeen myyttisessä maineessa olevan tekoäly- ja analyysijätti Palantirin Britannian-maajohtaja Louis Mosley kertoi sosiaalisessa mediassa, että Nordic Warden on ollut käytössä siitä lähtien, kun Estlink2-kaapeli vikaantui joulupäivänä 2024.