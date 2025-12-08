Vuosittain joka kymmenes elinsiirtoa odottava kuolee

Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että helppo ja ilmainen tapa tehdä hyvää on päättää olla elinluovuttaja. Liitto vetoaakin, että suomalaiset ilmaisivat elinluovutustahtonsa. Elinluovuttaja voi pelastaa jopa kuuden ihmisen hengen.

Lain mukaan jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä eläessään kieltänyt. Oman elinluovutustahdon ilmaisu on kuitenkin edelleen tärkeää, sillä mahdollisen elinluovuttajan mielipide on pyrittävä selvittämään ja omaisille on kerrottava elinluovutuksen merkityksestä.

– Oman elinluovutustahtonsa voi kirjata OmaKantaan. Tänä vuonna jo 50 vuotta täyttänyt paperinen elinluovutuskortti on myös edelleen oiva tapa tahdon ilmaisuun. Lisäksi elinluovutustahdosta kannattaa keskustella läheistensä kanssa, kertoo Munuais- ja maksaliiton viestintäpäällikkö Petri Inomaa.

Tiedossa oleva elinluovutustahto varmistaa oman tahtonsa toteutumisen ja on usein myös helpotus läheisille vaikeassa tilanteessa. Omaisilta voidaan tiedustella mahdollisen elinluovuttajan tahtoa, mutta he eivät voi lain mukaan kieltää elinluovutusta omaan tahtoonsa vedoten. Jos elinluovuttaja on alle 18-vuotias, päätöksen tekee kuitenkin aina vanhempi tai huoltaja.

– Suomalaiset ovat onneksi joulumielellä läpi vuoden. Valtaosa eli 90 prosenttia suomalaisista on valmis luovuttamaan elimensä kuolemansa jälkeen toisen ihmisen sairauden hoitoon, sanoo Inomaa.

Läheistensä kanssa suomalaiset eivät aiheesta silti keskustele, sillä läheisensä elinluovutustahdon tuntee vain 31 prosenttia.

Osa empii elinluovutustahdon ilmaisua, koska ajattelee, että omat elimet eivät kelpaisi toisen ihmisen sairauden hoitoon.

– Omien elimiensä kuntoa ei tarvitse kuitenkaan itse pohtia, sillä lääkärit arvioivat siirtoelinten kelpoisuuden aina tapauskohtaisesti. Jokainen voi ilmaista elinluovutustahtonsa, muistuttaa Inomaa .

Vakavakaan perussairaus ei välttämättä ole este elinluovutukselle. Ainoastaan viiden vuoden sisällä sairastettu syöpä tai HIV- ja B-hepatiitti-infektio estävät luovutuksen.

Liitto muistuttaa, että tälläkin hetkellä uutta elintä odottaa 400 suomalaista, ja joka vuosi elinsiirtoa odottavista 5–10 prosenttia kuolee, koska sopivaa siirrännäistä ei saatu ajoissa.

Elinsiirto on paras, joskus ainoa vaihtoehto, pitkälle edenneen munuais-, maksa-, sydän-, keuhko- tai suolistosairauden hoitoon. Elinsiirto pelastaa saajansa hengen tai ainakin parantaa elämänlaatua merkittävästi. Onnistuneen elinsiirron jälkeen moni palaa opiskelemaan, työelämään ja arkielämäänsä.