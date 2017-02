Ville Niinistö: Näille turvapaikanhakijoille on annettava vähintään väliaikainen oleskelulupa

Kansanedustaja, vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistön mukaan hallituksen on arvioitava turvapaikanhakijoihin liittyvää politiikkaansa uudestaan.

– Suomen on annettava vähintään väliaikainen oleskelulupa ihmisille, jotka ovat vaarassa joutua hengenvaaraan Irakissa tai joutuvat oikeudettomaan tilaan Suomessa, paperittomiksi, hallitusten omien päätösten takia, Ville Niinistö kirjoittaa Facebookissa.

– Ennen näissä tilanteissa olisi myönnetty väliaikainen oleskelulupa tai humanitaarinen suojelu, mutta Juha Sipilän (kesk.) hallitus ei ihmisyyttä kunnioita.

Ville Niinistö kävi tapaamassa irakilaisia turvapaikanhakijoita Kiasman edessä Helsingissä.

– He ovat kokoontuneet paikalle, koska monien tilanne on sietämätön. Ruotsi ja Saksa eivät pakkokäännytä irakilaisia takaisin epävakaassa konfliktin tilassa olevaan maahan, joka on turvaton ihmisille. He myöntävät valtaosalle turvapaikan tai vähintään väliaikaisen oleskeluluvan. Suomen hallitus ja Migri eivät näin tee.

Vihreiden puheenjohtajan mukaan Suomi on pakkokäännyttämässä ihmisiä turvattomaan Irakiin. Hänen mukaansa ihmiset ovat huolissaan tulevaisuudestaan, he pelkäävät palaamista ja monet kokevat heitä uhkaavan henkilökohtaisen vainon jatkuvan.

– Kaikki sanoivat, että suurin vääryys on epämääräisesti tulevat kielteiset päätökset. Näiden ihmisten on vaikea ymmärtää, miksi Suomi kohtelee heitä näin.

Maahanmuuttovirasto eli Migri päivitti maalinjauksiaan tammikuussa.

Migri katsoo, että vallitsevan oikeuskäytännön mukaan turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita afganistanilaisia, irakilaisia ja somalialaisia voidaan palauttaa kotimaihinsa, ellei heillä ole yksilöllisiä perusteita kansainvälisen suojelun saamiselle.

Irakin suhteen Migri kertoo, että Bagdadin turvallisuustilanne on heikentynyt, mutta ”väkivalta ei yllä äärimmäisen korkealle tasolle, joka on edellytyksenä kansainvälisen suojelun saamiselle pelkästään kotipaikan olosuhteiden perusteella”.