Mammografialaitteella otettu kuva. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

USU: Syöpien seulonta saattaa laajeta

  • Julkaistu 23.12.2025 | 07:00
  • Päivitetty 22.12.2025 | 19:51
  • Terveys
Syöpärekisteri selvittää tekoälyn hyödyntämistä näytteiden analysoinnissa.
Kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä on ehdottanut rintasyöpäseulonnan ulottamista 46–74-vuotiaisiin naisiin. Asiaa käsitellään parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä, kertoo Uutissuomalainen.

Tällä hetkellä rintasyöpää seulotaan Suomessa 50–68-vuotiailta kahden vuoden välein. Esimerkiksi Ruotsissa rintasyöpää seulotaan paljon laajemmalta ikäluokalta: 40–74-vuotiailta.

Suomen Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkeala ei osaa vielä sanoa USU:lle, milloin seulonnat voisivat laajeta Suomessa. Hän pitää seulontojen laajentamista järkevänä.

– Seulonnat ovat tutkitusti kustannusvaikuttavia. Niiden avulla rintasyöpäkuolleisuus vähenee kohtuullisin kustannuksin, Sarkeala kertoo USU:lle.

Syöpärekisteri on aloittamassa tutkimusta, jossa tekoälyä voisi hyödyntää mammografianäytteiden analysoinnissa radiologien rinnalla.

Suomessa seulotaan kohdunkaulan-, rinta- ja suolistosyöpää. Sarkeala sanoo USU:lle pitävänsä todennäköisenä, että lisää seulontoja otetaan käyttöön lähivuosina. Hän mainitsee eturauhassyövän seulonnan, jonka hän uskoo alkavan 5–10 vuoden sisällä.

Uusimmat
