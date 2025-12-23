Petteri Orpo IS:lle: Leikkauksia oli pakko tehdä, mutta tilanne ei ole toivoton

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastaa Ilta-Sanomien haastattelussa miljonäärisijoittaja Kim Väisäsen kritiikkiin.

Väisänen totesi Helsingin Sanomissa hiljattain Orpon ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) myyneen suomalaisille ajatuksen siitä, että ”toivoa ei ole, on vain tarkkailuluokka”.

Orpo on asiasta eri mieltä, vaikka Ukrainan sodan tilanne sekä Suomen talouden taantuma ja työttömyys vaikeuttavat asioita.

– Hänellä on täysi oikeus omaan mielipiteensä, mutta olen täysin eri mieltä. Olen koko syksyn nimenomaan puhunut suomalaisille siitä, että ei tilanne ole toivoton, Orpo sanoo IS:lle.

– Suomen julkinen talous on kriisissä, mutta yksityisellä sektorilla, jota herra Väisänenkin edustaa on kaikki edellytykset pärjätä. Siellä on jo yrityksissä ja tutkimusten mukaan vahva usko tulevaan.

Hänen mukaansa vakava talouden tilanne oli perusteltava leikkausten alla kansalaisille kovallakin kielellä.

– Jos olisi vain leikannut, eikä sanonut miksi, niin sehän vasta vaikeaa olisi ollut. Vaihtoehtoa ei ollut, hän tuhahtaa.

Oikeudenmukainen rauha Ukrainaan toisi Orpon mukaan kaivattua vauhtia talouteen.

– Euroopan ja Suomen taloudelle tulee olemaan todella suuri käänne, kun päästään Ukrainan jälleenrakennukseen. Ihmisten huoli voi väistyä ja uskalletaan vähän lähteä liikkeelle.