Venäjän ilmailussa viikossa 10 moottorivikaa, rajuja episodeja

Venäläisen lentomatkailuun liittyvän Telegram-kanava Aviatorštšinan mukaan Venäjän ilmailuviranomainen Rosaviatsija raportoi 10.–16. joulukuuta 2025 yhden moottorivian aiheuttaman lento-onnettomuuden ja yhdeksän läheltä piti -tilannetta. Niistä kaikista on käynnistetty tutkinta.

Moskovasta Kuubaan lähdössä ollut Nordwindin Boeing 777 keskeytti nousukiidon oikean moottorin sakkauksen takia 16. joulukuuta. Moottori leimahti, ja ohjaamonäyttö osoitti moottorivikaa. Tutkimuksessa moottorista löytyi metallikappale.

Jerevanista Sotšiin samana päivänä matkalla olleen Rossija Airlinesin Suhoi Superjet 100:n ohjaamomiehistö havaitsi lennon aikana tärinää toisessa moottorissa. Laskeutumisen jälkeen havaittiin yhden moottorin suojapelleistä pudonneen ja moottorin vaurioituneen.

Saman yhtiön Superjetin moottori vikaantui Tšeljabinskissä samana päivänä. Moottorin suihkujarru eli niin sanottu reverssi oli kytkettävä pois päältä, jonka jälkeen koneelle annettiin lupa lentää ”kiinnittäen huomiota vikaan”.

Vielä saman päivän iltana Jekaterinburgiin matkalla ollut Ural Airlinesin Airbus joutui palaamaan lähtökentälle Tadžikistanin Hudžandiin toisesta moottorista kuuluneen pamauksen ja sen jälkeen alkaneen voimakkaan tärinän takia. Moottori piti sammuttaa ja laskeutua yhdellä moottorilla.

Thaimaasta lähteneen AZUR Airin Boeing 757:n oikeaan moottoriin tuli vika 14. joulukuuta sen laskeutuessa Altain Barnauliin, mutta koneen lasku onnistui. Samana päivänä Azimuthin Superjet joutui panemaan toisen moottorin suihkujarrun pois päältä koneen laskukiidossa Tbilisin lentoasemalle.

Turkin Antalyasta 11. joulukuuta kohti Sotšia lähteneen IrAeron Superjetin oikea moottori sammui nousun aikana. Ohjaamomiehistö sai kuitenkin moottorin uudelleen käyntiin, ja kone pääsi määränpäähänsä.

Päivää aiemmin Barnaulista Moskovaan matkalla olleen Pobedan Boeing 737:n ohjaamomiehistö ilmoitti, ettei se kykene vaikuttamaan vasemman moottorin kierroslukuun. Yhtiön tehtävänhallintakeskuksen suosituksesta miehistö jatkoi lentoa määränpäähän sammuttaen moottorin lähestymisen aikana. Laskun jälkeen moottorista löydettiin öljyvuoto.

Seitsemään päivään osui myös onnettomuus lentokiellossa olleelle Cessna 172 -koneelle. Onnettomuuden Moskovan Novinkin kentän lähellä aiheutti koneen moottoriin tullut vika. Ohjaaja selviytyi vammoitta, mutta matkustajalta murtui sääri. Onnettomuudesta on käynnistetty rikostutkinta.

Ilmailun läheltä piti -tilanteet ovat kuluvana vuonna nelinkertaistuneet viime vuodesta. Tammi-marraskuussa on ilmoitettu yli 800:sta vikaantumisesta, jotka ovat johtaneet joko lennon peruuntumiseen tai keskeyttämiseen. Vuonna 2024 samaan ajanjaksoon mahtui 200 vastaavaa tapausta.