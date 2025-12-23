Etulinjassa on pian maarobottien ruuhkia

Rintamalta on tullut viime aikoina hyviä uutisia Ukrainan kannalta, sillä maan asevoimat on tehnyt onnistuneita vastaiskuja Harkovan alueen itäosissa sijaitsevan Kupjanskin luona.

Ylivoimaisten venäläisjoukkojen eteneminen on lisäksi pysähtynyt kovin tappioin Pokrovskin rintamalla. Ukrainan joukot ovat pystyneet pitämään kiinni asemistaan ja huoltoyhteyksistään, eikä riski saarrostuksesta päässyt toteutumaan.

Taisteluiden tukena toimii lennokkien lisäksi yhä enemmän kauko-ohjattavia ja osin itsenäisiä robotteja eli niin sanottuja maadrooneja (UGV). Miehittämättömien järjestelmien K-2-rykmentin komentaja Kyrylo Veres ennakoi, että jo muutaman kuukauden sisällä etulinjan tuntumassa nähdään robottijärjestelmien ruuhkia.

Uutta kalustoa keskitetään alkuvaiheessa tietyille prikaateille.

– Mutta monet muut prikaatit eivät todennäköisesti saa tällaisia järjestelmiä vielä kolmeen vuoteen, mikä on valitettavaa, Kyrylo Veres toteaa asevoimien haastattelussa.

Räjähteillä lastattujen ajoneuvojen tehokkuus on vaihdellut olosuhteiden, yksiköiden osaamisen ja mallin mukaan. Ukrainalaiset valmistajat tekevät jatkokehitystä rintamalta saatujen kokemusten perusteella.

Viestintälaitteet muodostavat tällä hetkellä merkittävän pullonkaulan. Kyrylo Veresin mukaan laitteet ovat yleensä luotettavia, mutta niitä käytetään haavoittuneiden evakuoinnissa vasta viimeisenä oljenkortena. Tehtävät ovat äärimmäisen riskialttiita.

Yöllä vaara lisääntyy merkittävästi, koska robotit voidaan havaita melko kaukaa. Teknisten rajoitteiden vuoksi niiden nopeus on alhainen. Roboteillakaan ei päästä kaikkiin paikkoihin, sillä vastarinnan vuoksi tuhoutumisen todennäköisyys voi olla 90 prosentin luokkaa.

Vastaavan teknologian kehitys on ollut Venäjällä hitaampaa. Venäläisten operaattorien on edelleen pakko seisoa melko lähellä maadroonia ja pitää käsissään kauko-ohjainta. Kyrylo Veresin mukaan noin 70 prosenttia havaituista tapauksista on ollut sellaisia, joissa teknikko on fyysisesti lähellä UGV:tä.

– Meidän tekninen puolemme on kehittyneempää. Hyvin varustetuissa yksiköissä ohjaajat toimivat turvallisen välimatkan päässä, Veres sanoo.

Hän varoittaa harhaluulosta, jonka mukaan vastapuolen kaikki joukot olisivat heikosti koulutettuja. Venäjän eliittiyksiköihin lukeutuvan Rubikonin sanotaan toimivan eri lähtökohdista kuin Ukrainan K-2:n. Rubikonin drooni saattaa lentää Ukrainan sotilaiden yli ja jatkaa kohti kohdettaan 30 kilometrin syvyydessä. He keskittyvät vain tiettyyn tehtävään.

– Omat operaattorimme eivät voi lentää kahden vihollissotilaan ohi etulinjassa. Odotuksena on, että he tukevat jalkaväkeämme sekä taktisesti että emotionaalisesti, komentaja sanoo.

