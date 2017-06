Määritteleekö WC-oven kyltti sinut naiseksi? Vihreät haluavat sukupuolineutraaleja julkisia toiletteja

Joensuun Seudun Vihreät Nuoret ja Opiskelijat on tehnyt vihreiden käynnissä olevalle Tampereen puoluekokoukselle aloitteen "Sukupuolineutraalit vessat julkisiin tiloihin".

– Sukupuolitetut WC-tilat ovat arkinen asia, joka vaikeuttaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien elämää. Heidän jokapäiväinen elämänsä kouluissa, työpaikoilla, kirjastoissa ja muissa julkisissa tiloissa voi muuttua hankalaksi omaa turvallista tilaa etsiessä, aloitteessa todetaan.

– Pahimmillaan syrjivät asenteet vähemmistöjä kohtaan purkautuvat häirintänä ja väkivaltana. Pelko häirityksi tulemisesta tai väkivallan kohtaamisesta voi aiheuttaa sen, että henkilö ei pysty käyttämään vessaa, vaikka tarve tälle olisi.

Ratkaisuksi aloitteessa esitetään, että vihreät toimijat ja erityisesti kunnanvaltuutetut edistävät sukupuolineutraalien yhden hengen WC-tilojen järjestämistä julkisiin tiloihin.

– Käytännössä ratkaisu yksinkertaisesti tarkoittaa olemassa olevien "miehet"- ja "naiset"-kylttien poistamista yksittäisten WC-huoneiden ovilta ja niiden korvaamista "WC"-kyltillä.

Vihreiden puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä. Sitä ei puoluekokouksessa vastustettu. Siten aloite hyväksyttäneen puoluekokouksen sunnuntaiaamun päätöskäsittelyssä.

– WC-tilojen sukupuolittaminen julkisissa tiloissa on tällainen syrjivä käytäntö, joka pahimmillaan altistaa häirinnälle tai väkivallalle ja rajoittaa liikkumista julkisissa tiloissa. Keskustelu WC-tilojen sukupuolittamisesta on johtanut siihen että WC-tiloja on jo muutettu onnistuneesti sukupuolineutraaleiksi monissa tiloissa kuten kirjastoissa, yökerhoissa ja esimerkiksi vihreiden puoluetoimistossa, puoluehallitus toteaa lausunnossaan.

Puoluekokouksen ainoan puheenvuoron aloitteesta käytti kokousedustaja Kaisa Larjomaa.

– Kuka määrittelee, mitä sukupuolta sinä olet? Määritteleekö WC:n ovessa oleva kyltti, sellainen jossa on kuva hameeseen pukeutuvasta henkilöstä, sinut naiseksi? Entä jos pukeudut hameeseen, mutta koet olevasi mies? Entä jos olet transnainen?, Kaisa Larjomaa kysyi.

– Naisten vessa, miesten vessa. Jos et koe olevasi nainen, etkä koe olevasi mies, missä hoidat perustavanlaatuiset tarpeesi joka päivä?, hän antoi tukensa aloitteelle.