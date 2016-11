Vartioitu halli keskellä metsää, tärkeitä saaria ja merivoimien vanhoja aluksia – IL listasi venäläisten epäilyttävät hankinnat

Suojelupoliisi varoitti hiljattain venäläisten maakaupoista eduskunnan hallintovaliokunnalle toimittamassaan lausunnossa. Supon mukaan jatkuvasti havaitaan "toimenpiteitä, joilla valmistaudutaan kriisitilanteessa vaikuttamiseen". Tällaisesta voi Supon mukaan olla kyse esimerkiksi maakaupoissa, joissa ei näyttäisi olevan liiketaloudellista tai kiinteistön tavanomaiseen käyttöarvoon liittyvää logiikkaa.

Iltalehti kertoi asiasta tässä. Lehti on listannut paperiversiossaan epäilyttäviä venäläisten maa- ja kiinteistökauppoja.

Monet venäläishankinnat osuvat Suomen huoltovarmuuden ja puolustuksen kannalta keskeisiin kohteisiin. Kiinteistöjä ja maata on hankittu esimerkiksi maa-, meri ja ilmavoimien tukikohtien läheisyydestä sekä tutka-asemien, lennonjohtojärjestelmien ja ammusvarastojen liepeiltä.

Venäläisomisteisia kiinteistöjä löytyy myös muun muassa tietoliikennemastojen ja liikenteen solmukohtien läheisyydestä sekä sähkönjakelun kannalta olennaisista kohteista. Myös ainakin neljä ja mahdollisesti useampi valtion vuoden 2006 jälkeen pois myymistä raja- ja merivartioasemista on päätynyt venäläisomistukseen.

Verkkouutiset keräsi tähän joitakin Iltalehden listaamia epäilyttäviä venäläishankintoja:

Turun saaristo - meriväylät

Venäläistaustainen suomalaisyhtiö Airiston Helmi on hankkinut kymmenen vuoden aikana saaria säännönmukaisesti kaikkien saaristosta avomerelle johtavien syväväylien varrelta. Niiltä kyettäisiin tarkkailemaan ja tarvittaessa estämään kaikki meriliikenne Naantalin ja Turun satamiin. Yhtiö on ostanut merivoimien vanhaa aluskalustoa ja vaatimuksista huolimatta jättänyt muuttamatta alusten nimiä ja värejä. Venäläisomisteiset alukset kulkevat yhä Suomen puolustusvoimien tunnusten alla. Venäläinen helikopteriliikenne yhtiön omistamille saarille on puhuttanut mediassa.

Skinnarvik - merivoimien varikkoalue

Ukrainalainen liikemies osti vuonna 2009 rantatontteja merivoimien Skinnarvikin varikkoalueen sisäpuolelta Kemiönsaaresta. Tontit ovat edelleen rakentamattomia. Venäjänkielinen liikemies kertoo myyneensä yhtiönsä eteenpäin Virossa, eikä tiedä, kuka sen tai tontit nykyisin omistaa.

Uurainen - ilmavoimien harjoitusalue

Kaupungin vuokra-asunnossa Kangaslammella asuva työtön venäläinen lapsiperhe osti autiotilan vuonna 2008. Tila sijaitsee ilmavoimien harjoitusalueen alapuolella. Paikalla suoritetaan taisteluharjoituksia.

Saarijärvi - tietoliikennemasto

Venäjän duuman edustajan avustaja on haalinut useita alueita Saarijärveltä. Erikoisin on keskellä metsää sijaitseva tontti Kolkanlahdessa. Sen vieressä on puolustusvoimien hallinnoimalla alueella sijaitseva eräs Suomen tärkeimmistä tietoliikennemastoista. Se välittää Suomen turvallisuuden kannalta keskeistä viestiliikennettä. Venäläisomistaja on rakentanut tontilleen tiukoin turvatoimin valvotun teollisuushallin vuonna 2008. Siellä ei ole havaittu minkäänlaista liiketoimintaa.

Kuopio, Pirkkala, Kauhava, Kuorevesi, Rovaniemi - sotilaslentokentät

Venäläiset yksityishenkilöt ovat ostaneet kiinteistöjä sotilaslentokenttien liepeiltä lentomelualueelta ja jopa sotilaskäytössä olevan kiitoradan välittömästä läheisyydestä.