Suomen vankiloissa juhlittu terrori-iskuja, muslimivangit pahoinpidelleet uskonnollisin perustein

Rikosseuraamuslaitoksen tiedotteen mukaan Suomen vankiloissa on tehty väkivaltaiseen ekstremismiin ja radikalisoitumiseen liittyvä havainto 84 henkilöstä. Heistä 45 on yhä vankilassa ja 39 henkilöä on vapautettu tai poistettu maasta. Osa havainnoista on vakavia.

Tiedot selviävät Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamisprojektin väliraportista.

"Havaintoja liittyen ekstremismiin on tehty projektin aikana useita. Suomen vankiloissa on tapahtunut muun muassa muslimitaustaisten vankien tekemiä pahoinpitelyjä, joilla epäillään olleen uskonnollinen peruste. Lisäksi on havaittu, että ääri-islamiin liitettäviä terrori-iskuja on juhlittu vankiloissa", rikosseuraamuslaitoksen tiedotteessa todetaan.

"Havaintoja on tullut lähes aina iskun tapahduttua. Havaintojen perusteella voi todeta, että vankien joukossa on henkilöitä, jotka suhtautuvat myönteisesti länsimaalaisiin ihmisiin kohdistuvaan terrorismiin".

Tiedotteen mukaan väkivaltaiselle radikalisoitumiselle vankilassa altistuminen tapahtuu yleisimmin toisen vangin tai vankilajengin vaikutuksesta. Karismaattiset johtohahmot vankien joukossa radikalisoivat johdonmukaisesti muita.

"Internetin ollessa rajoitettu ekstremistinen materiaali löytyy kirjojen tai cd-levyjen muodossa tai se on itse tuotettua".

"Myös vankilan ulkopuoliset asiat voivat ruokkia vangin radikalisoitumista. Yhteydenpito ekstremistisiin verkostoihin, tuttavapiiriin, auktoriteetteihin ja saman ajatusmaailman jakaviin sukulaisiin voi toimia polttoaineena katkeroitumiselle ja vihan lisääntymiselle", rikosseuraamusvirasto toteaa.

Ilmiö koskee pääosin ulkomaalaistaustaisia vankeja ja radikalisoituminen liittyy uskonnolla perusteltuun väkivaltaiseen ekstremismiin.