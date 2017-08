Turun puukotusten pääepäillyn henkilöllisyys on varmistunut

Turussa on muistettu viime perjantaisen puukotuksen uhreja.

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista sekä niiden yrityksistä epäillyn marokkolaisen miehen henkilöllisyys on varmistunut kansainvälisen poliisiyhteistyön avulla, tiedottaa Keskusrikospoliisi.

Aiemmin miehen kerrottiin olevan 18-vuotias ja käyttävän nimeä Abderrahman Mechkah.

Tutkinnassa on kuitenkin selvinnyt, että miehen ilmoittama ikä ja nimi ovat vääriä. Miehen syntymävuodeksi on varmistunut 1994, eli hän on joko 22- tai 23-vuotias.

– Hän on antanut väärän henkilötiedon tullessaan Suomeen. Se nimi, mikä hänellä on ollut Suomen viranomaisten virallisissa asiakirjoissa, ei ole paikkansapitävä, vaan nimi on joku muu, Turun puukotusten tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Crista Granroth sanoo Ilta-Sanomille.

Epäillyn nimi ja tarkka ikä ovat nyt poliisin tiedossa, mutta niitä ei tutkinnallisista syistä kerrota julkisuuteen.

Pääepäiltyä on päästy kuulustelemaan ja hän suostunut kommunikoimaan kuulustelijan kanssa. KRP:n mukaan kuulustelujen sisältöä ei tutkinnallisista syistä voida tässä vaiheessa avata.

Poliisi kertoo saaneensa lukuisia havaintoja, kuvia ja videoita tekojen silminnäkijöiltä, mutta toivovansa niitä edelleen lisää.