Aamulehti: Kaupassa ei saanut jakaa rahaa

Liikemies ja miljonääri Henry Aflechtin Suora Tuki ry on jakanut käteisenä rahaa yli 107 000 euroa.

Rahanjako ei kuitenkaan sujunut täysin ongelmitta, koska Pirkanman Osuuskauppaan kuuluva Oriveden S-market ei antanut jakaa rahaa tiloissaan, kertoo Aamulehti.

Aflecht poistettiin Oriveden S-marketista 19. joulukuuta ovea, kun hän oli ehtinyt jakaa seteleitä vasta kuudelle kaupan yhteydessä olevaan apteekkiin tulleelle ikäihmiselle. Tarkoitus oli jakaa 25 000 euroa.

Aiemmin Aflecht on kertonut Fuengirola-julkaisulle, että hän jakaa noin 100–200 euroa kerrallaan yhdelle hengelle. Samassa yhteydessä hän kertoi kyseessä olevan luultavasti viimeinen kerta, koska suuret käteisnostot pankeista ovat yhä vaikeampia.

Pirkanmaan Osuuskaupan S-market-ketjujohtaja Sami Laine kertoi, ettei kaupan henkilökunta ollut tunnistanut miljonääriä. Ohjeistuksen mukaan vastaavaan kaupan tiloissa tapahtuvaan toimintaan olisi pitänyt kysyä lupa. Laineen mukaan henkilökunta oli pyytänyt rahanjakajia poistumaan.

Lain kertoo Aamulehdelle S-marketin ja Osuuskaupan saaneen asian takia kriittistä palautetta. Ketjujohtaja sanoo, että kaupan henkilökunta olisi voinut kenties toimia tilanteessa paremmin.

Ennen S-markettia Aflecht oli jakanut noin 10 000 euroa Oriveden kaupungintalolla. Aflechtin mukaan rahojen jakaminen S-marketin liiketilojen ulkopuolella olisi ollut hankalaa, koska liiketiloihin johtaa kolme eri sisäänkäyntiä. Rahat jaettiin sitten seuraavassa kohteessa Tampereella.