Verkkouutiset

Lähetiksi tekeytyneet varkaat ovat tunkeutuneet ikäihmisten koteihin. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Poliisi varoittaa läheteiksi tekeytyvistä varkaista

  • Julkaistu 23.12.2025 | 16:07
  • Päivitetty 23.12.2025 | 16:07
  • Poliisi, Rikollisuus
Uhreiksi on valikoitu ikäihmisiä.
Itä-Uudenmaan poliisi tutkii törkeiden rikosten sarjaa, jossa vanhusten kotiin on tukeuduttu luvattu ja sieltä on varastettu omaisuutta.

Poliisin tietoon on tullut useampi tapaus, jossa Vantaalla ja muualla Uudenmaan alueella henkilö on tekeytynyt paketti- tai kukkalähetiksi ja ilmestynyt uhrin ovelle. Sen jälkeen epäilty tekijä on tunkeutunut erilaisilla verukkeella sisään asuntoon ja vienyt sieltä luvatta lompakoita, koruja ja muuta omaisuutta.

Poliisi epäilee tekijöitä törkeistä varkauksista. Varkauden kohteeksi joutuneet vanhukset ovat menettäneet yhteensä kymmenien tuhansien eurojen arvosta rahaa ja omaisuutta.

– Poliisi painottaa, ettei lähettejä tule päästää sisälle asuntoon, eikä heille kuulu maksaa mitään, rikoskomisario Kaisamaria Holappa Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta sanoo tiedotteessa.

Poliisi epäilee, että epäiltyjä tekijöitä on useampia. Ainakin osa epäillyistä puhuu hyvin suomea.

