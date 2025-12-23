”Venäjän kulttuurista on perustava väärinkäsitys”

Lännessä ei nimekkään amerikkalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkijan, professori Andrew Michtan mielestä edelleenkään ymmärretä, mitkä tekijät ohjaavat Venäjän toimia kansainvälisessä järjestelmässä ja miten niihin tulisi reagoida.

Myös useat Yhdysvaltain presidentit ovat hänen mukaansa käynnistäneet erilaisia epäonnistuneita politiikkahankkeita toimivan yhteistyösuhteen luomiseksi, mutta lopulta kerta toisensa jälkeen ymmärtäneet, että ainoa vaihtoehto on keskittyä patoamaan Venäjän laajentumispyrkimyksiä.

– Viime aikoina presidentti Donald Trump on yrittänyt aloittaa puhtaalta pöydältä Yhdysvaltojen suhteet Venäjään, mutta hänen ponnistelunsa ovat toistaiseksi olleet tuloksettomia, kuten edeltäjiensäkin. Niin kuin aiemminkin, syy epäonnistumisiin on jälleen perustavanlaatuinen väärinkäsitys siitä, mikä Venäjä on ja mikä ohjaa sen geopoliittisia valintoja, Floridan yliopiston Hamilton Schoolin strategisen tutkimuksen professorina toimiva Michta kirjoittaa Real Clear Defense -julkaisussa.

Venäjä ei hänen mukaansa ole nykyisin eikä ole koskaan ollutkaan kansallisvaltio sellaisessa mielessä, johon länsimainen demokratia perustuu. Maata on historiallisesti luonnehtinut keskitetty hallinto, jonka perustana ovat valtion oikeuttama väkivalta ja ensin tsaristinen, sitten kommunistinen ja nyt Vladimir Putinin ympärille luotu ortodoksinen ja ”euraasialainen” absolutismi. Tässä ajattelussa pyrkimys imperiumin laajentamiseen on näytellyt vuosisadasta toiseen keskeistä roolia.

– Yksinkertaisesti sanottuna Venäjä ei pysty olemaan olemassa ilman laajentumispyrkimystään, sillä vain jatkuva laajentuminen voi tuottaa tarvittavat keskipakoisvoimat, jotka pitävät yhdessä imperiumin kahlittujen kansojen mosaiikin, Michta toteaa.

Myös Trumpin hallinto joutuu hänen mukaansa pian huomaamaan, että Kreml on todellisuudessa kiinnostunut yksinomaan entisen imperiuminsa palauttamisesta ja että kaikki näennäiset myönnytykset ovat vain keinoja tämän päämäärän saavuttamiseksi.

– Vladimir Putinille mikään hinta – inhimillinen tai taloudellinen – ei ole liian suuri imperiumin statuksen ja vaikutusvallan palauttamiseksi. Neuvostoliiton hajoamista Putin on kutsunut vuosisadan suurimmaksi geopoliittiseksi katastrofiksi, Michta painottaa.

Venäjän yleistavoitteena on hänen mukaansa Ukrainan valtion täydellinen alistaminen ja lopulta sen tuhoaminen. Putin ei todellisuudessa miellä sotaansa kamppailuksi Ukrainan alueista eikä venäjänkielisten oikeuksista, vaan taisteluksi koko läntistä sivilisaatiota vastaan.

– Trumpin hallinto ei ole ymmärtänyt, että Moskovan imperialistista laajentumista voidaan vain hillitä, rajoittaa tai rauhoittaa. Kuvitelma siitä, että kestävät, molempia osapuolia hyödyttävät suhteet Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä olisivat saavutettavissa, on perustavanlaatuinen väärinkäsitys Venäjän strategisesta kulttuurista ja siitä, miten maan historia on Putinin ideologiaa muovannut, Michta toteaa.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Michta on toiminut muun muassa johtajana Atlantic Council -ajatushautomossa, George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaanina sekä professorina Yhdysvaltain laivastoakatemiassa.