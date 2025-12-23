Idän sudet Suomen porojen kimpussa: Venäjän ulkoministeriö puhuu possuista

Uutiskanava CNN:n julkaisema laaja artikkeli Suomen porotaloudesta on aiheuttanut Venäjän ulkoministeriössä reaktioita. Artikkelissa kuusamolainen poroyrittäjä Juha Kujala kertoo, että kuluvana vuonna suurpetojen poroille aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet merkittävästi. Kujala kertoo jutussa kohtaavansa porojen ruhoja lähes päivittäin. Syyn vahingoista Kujala vieritti epätodennäköiseen epäiltyyn: Venäjän presidentti Vladimir Putiniin, jonka Ukrainan sodalla on pitkäaikaiset seuraukset.

– Tilanne on pahentunut Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Sudet tulevat Venäjän puolelta. Nyt Ukrainassa metsästetään ihmisiä, eikä susia olla enää metsästämässä, Kujala sanoi CNN:lle osoittaen kohti Venäjän rajaa, joka on 40 kilometrin päässä Kujalan maista.

Onnittelut uudesta pohjanoteerauksesta, Venäjän ulkoministeriön viestintäpäällikkö Maria Zaharova aloittaa noin 500 000 tilaajan Telegram-kanavalleen kirjoittamansa kommentin.

– Venäläisille susille, jotka CNN:n toimittajien ja suomalaisten asiantuntijoiden mukaan terrorisoivat Lapin poroja, ilmeisesti asetetaan nyt pakotteita, Zaharova irvailee.

Zaharova tulkinnassa logiikka on selvä: jokaisen, joka ei saa lahjaa joulupukilta, pitäisi selvästi ymmärtää, että venäläiset ovat syyllisiä, vaikka syynä olisivatkin sudet.

Zaharova ohittaa kokonaan CNN:n uutisessa esitetyt perustelut, jotka eivät suinkaan esitä että demoninen Venäjä hybridihyökkää Suomen kimppuun susien avulla. Venäjällä metsästetään susia vähemmän yksinkertaisesti siksi, että metsästäjiä on vähemmän. Venäjä on rekrytoinut paljon miehiä rintamalle Ukrainaan, ja koska petoeläinten kuten karhujen, ahmojen, ilvesten ja susien kantoja ei ole harvennettu entiseen tapaan, ne ovat kasvaneet ja saalistavat poroja myös Suomessa.

Zaharova jatkaa syyttämällä länsimaita tilanteesta, jonka on aiheuttanut Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan.

– Ehkä tämä on länsimaisten eläinten kosto porsaiden puolesta, Zaharova ehdottaa.

Venäläisten eläinsatujen vastapainoksi jouluna sopii tutustua myös vaikkapa George Orwellin klassikkoteokseen Eläinten vallankumous. Espanjan sisällissodassa marxilaisen työväenpuolueen riveissä tasavaltalaisten puolella ja fasismia vastaan taistellut Orwell kuvaa teoksessa satiirisesti Leninin sosialistisen vallankumouksen ja Neuvostoliiton kehityksen maatilan eläinten kautta. Vallankumousta johtaneet siat alkavat hallita tilaa ”animalismiksi” kutsumansa aatteen pohjalta, riitaantuvat keskenään ja muiden eläinten olot kurjistuvat. Siat alkavat kävellä kahdella jalalla ruoskat kädessä, ja muita eläimiä kohdellaan jokseenkin samoin kuin aiempien hallitsijoiden eli ihmisten valtakaudella. Lopulta siat muuttuvat ihmisiksi ja ideologioista jää jäljelle fraasi ”Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta toiset eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset”.

