Petteri Orpo IS:lle: Olen paljon vakavampi kuin koskaan aiemmin

Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on antanut Ilta-Sanomille jouluisen haastattelun. Siinä kerrotaan, että ankea maailmanaika on muovannut miestä: Ukraina, työttömät ja tulevaisuus painavat mieltä.

– Olen paljon vakavamielisempi kuin koskaan aiemmin. Se johtuu tiedon määrästä ja ymmärryksestä siitä, mitä kaikkea meillä tällä hetkellä on pöydällä ja edessä, Petteri Orpo sanoo IS:lle.

Hän kertoo aamurutiiniin kuuluvan sotaisana aikana heti kello seitsemältä matkapuhelimen.

– Jos jotain vakavaa sattuisi, silloin kyllä ajetaan normaaliherätyksen yli. Koska elämme eri vuorokauden aikaa Yhdysvaltojen kanssa, öiseen aikaan tapahtuu paljon. Katson nopeasti, millaiseen päivään astun.

Petteri Orpolta kysytään mitä hän haluaisi, jos rajoitteita ei olisi ja kokoomus olisi ensi kaudella hallituksessa.

– Haluaisin, että ihmisten ostovoima vahvistuisi edelleen. Kaikissa tuloluokissa ihmisille pitäisi jäädä palkasta enemmän käteen. Vain verottamalla vähemmän syntyy enemmän yhteistä hyvää.

– Haluaisin varmistaa, että lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat saumattomat. Hoitoa pitäisi saada välittömästi perheissä, joissa lapsilla on haasteita ja ongelmia mielenterveyden kanssa.

– Koulun pitää olla jokaisen oppilaan ja opiskelijan kannalta hyvä. Se on myös paras vastaus nuorten ja lasten pahoinvointiin, että tuemme perheitä, lapsia ja nuoria itseään, Orpo jatkaa.

Kokoomusjohtajan mukaan puolueessa tehdään uutta ohjelmaa, miten Suomesta tehdään parempi paikka sen pelastamisen jälkeen.

– Se on hyvin innostavaa ja olen sitoutunut työhöni. Hallituksen toimintakyvyn ylläpitäminen vaaleihin asti on Suomelle tosi tärkeä asia. En kauheasti nyt ole vielä uhrannut ajatuksia näille muille kysymyksille.

– Innostava visio on se, että niin työikäiselle kuin nuoremmille on olemassa kaikki mahdollisuudet. Kyllä me oikeasti pärjäämme, Orpo sanoo.

– Minulle on luonteenomaista, että yritän ja tulen toimeen kaikkien kanssa. Toivon, että pienessä Suomessa pystyisimme arvioimaan toisiamme myös ihmisinä ja tehdä yhteistyötä.

– En murehdi menneitä, enkä pyöri niissä. Elän tässä hetkessä suunnitellen tulevaa. Olen perusluonteeltani optimisti.