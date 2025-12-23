Terminatorit tulevat – USA:ssa aiotaan valmistaa nopeasti 50000 taistelurobottia

Kun Ukrainassa maan pinnalla kulkevien miehittämättömien ajoneuvojen käyttö on kuluvana vuonna kasvanut merkittävästi erityisesti logistiikan apuna, Yhdysvalloissa haaveillaan jo täysimittaisista taisteluroboteista, jotka taistelisivat automaattiaseet käsissään.

Amerikkalainen puolustusalan startup-yritys Foundation Future Industries, joka kehittää humanoidirobotteja, haluaa tuoda niitä myös asevoimiin. Yhtiön toimitusjohtajan Sankaet Pathak sanoo Forbesissa yhtiön haluavan valmistaa 50 000 taisteludroidia vuoden 2027 loppuun mennessä.

Kuluvana vuonna yhtiö on tehnyt 40 robottia, mutta suunnittelee kiihdyttävänsä tuotantoa merkittävästi, niin että ensi vuonna valmistuisi jo 10 000 ja seuraavana vuonna 40 000 robottia. Yksityiskohtia siitä, mitä nämä robotit tulisivat tekemään, ei kuitenkaan ole paljastettu.

Vaikka yhtiöllä on suunnitelma robottiensa siviilikäytölle – ja niitä vuokrataan, ei myydä – Pathak uskoo, että ne hyödyttäisivät myös Yhdysvaltain asevoimia. Hän uskoo, että jos Yhdysvaltain maavoimilla olisi palveluskäytössä vaikkapa 100 000 taistelurobottia, se lopettaisi monet sodat jo ennen niiden alkamista.

Humanoidirobotit voisivat aluksi vapauttaa asevoimien henkilöstöä rutiinitehtävistä – erityisesti sellaisista, jotka vaativat merkittäviä fyysisiä ponnistuksia, kuten toiminta rahdin kanssa ja tiedustelutehtävät. Toinen tehtäväkenttä olisi taistelukentällä vaarallisimmat tilanteet, kuten ensimmäisenä rakennukseen menijänä jopa pitäen automaattiasetta käsissään. On kuitenkin epätodennäköistä, että lähitulevaisuudessa taistelurobotit saisivat itse päättää tulen avaamisesta; siihen on sekä eettisiä että käytännön turvallisuuteen liittyviä syitä.

Foundation Future Industriesin Phantom-robotin Mk 1 -versio on 175 senttimetriä pitkä, painaa 80 kilogrammaa ja voi kantaa enintään 20 kilon kuormaa. On todennäköistä, että taistelukäyttöön robotti tarvitsisi parannuksia, koska nykyisellään järjestelmän ”aivot” ovat varsin haavoittuvat sotatoimissa.