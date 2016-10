Tuomas Enbuske: Vain länsimaista miestä uskalletaan kritisoida

– Maassa maan tavalla -sääntö koskee tietysti vain länsimaisia Iranissa, ei iranilaisia Suomessa. Iranin lähettiläs ei suostunut kättelemään linnan juhlissa Jenni Haukiota, juontaja ja mediapersoona Tuomas Enbuske kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

Hän viittaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön Iranin vierailuun. Presidentin puoliso Haukio käytti vierailulla huivia.

Enbuske nostaa runsasta somehuomiota saaneessa kirjoituksessaan esiin Iranin harjoittaman naisten ja seksuaalivähemmistöjen syrjinnän.

– Suomalaisen feministijärjestö Naisasialiitto Unionin virallisen kannan mukaan on ihan okei, että muslimimies ei kättele naista, koska se kuuluu hänen kulttuuriinsa. Sen sijaan suomalaisen kulttuurin sovinistiset rakenteet ovat väärin, Enbuske toteaa.

– Jos nyt ollaan edes sekunti älyllisesti rehellisiä, kyse on molemmissa tismalleen samasta asiasta: miesten halusta kontrolloida naisia.

Hän sanoo islamististen valtioiden tekemän homoseksuaalien syrjinnän ajavan suomalaisen kulttuurirelativistin aivot epä-älylliseen umpisolmuun.

– Mutta koska vain länsimainen mies on kykenevä pahaan, se on ainoa asia, jota uskalletaan kritisoida. Kun pahikset asetetaan jonoon, lähisovinisti ja persu on pahis, etninen sovinisti taas on itsekin söpö uhri.

Enbusken mukaan tämä on feministien Unionilta rasismia nimenomaan muslimeja kohtaan.

– Eivät he ole mitään suojeltavia reppanoita.

Tuomas Enbuske toteaa toivovansa, vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto asettuu ehdokkaaksi.

– Haluan nähdä homofobisten islamistivaltioiden valtaapitävien ilmeen, kun Iraniin saapuukin vierailulle tasavallan presidentti Pekka Haavisto Antonio-puolisonsa kanssa. Ilman huivia.