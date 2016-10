Tasavallan presidentti MT:lle: Ilmatilaloukkaukset liittyivät Iskander-ohjuksiin

Presidentti Sauli Niinistöä on haastateltu Maaseudun Tulevaisuuden juhlalehdessä.

Presidentin mukaan Venäjän äskeiset ilmatilaloukkaukset eivät olleet uhittelua mutta vähintäänkin välinpitämättömyyttä. Ne liittyivät hänen mukaansa Iskander-ohjusten merikuljetukseen Kaliningradiin.

"Ilmatilaloukkauksilla ei ollut mitään yhteyttä amerikkalaisen apulaisministerin vierailuun eikä minun puhelinkeskusteluuni Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa", Sauli Niinistö sanoo MT:lle.

Hänen mukaansa Itämeren ympäristön yleiseen turvallisuustilanteeseen vaikuttavat Ukrainan kriisi ja Syyrian sota, joissa molemmissa Venäjä on osallisena.

"Erityisesti Baltiassa on tunnettu paljon huolta ja toivottu, että Nato vastaa huoleen".

Hänen mukaansa Suomeen ei kohdistu erityistä huolta.

"Sellaista ei ole näkynyt", presidentti toteaa.

"Emme rajoita itseämme"

Natosta kysyttäessä presidentti sanoo, että viimeaikaiset hallitukset ovat kaikki ottaneet asiaan kantaa.

"Kataisen hallitus päätti, ettei Natoon haeta. Sipilän hallitus päätti, että asia on avoin. Minusta tämä tilanne, jossa pidetään vaihtoehdot avoimina, on hyvä", Sauli Niinistö sanoo.

"Kyse on siitä, että rajoitammeko itseämme vai emme. Me emme rajoita tällä hetkellä. Meillä on mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä, ja siitä mahdollisuudesta on hyvä pitää kiinni".