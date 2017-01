Timo Soini pj-spekulaatioista Verkkouutisille: En tiedä itsekään, haluanko jatkaa

Perussuomalaisten puheenjohtajan, ulkoministeri Timo Soinin mukaan päätös siitä, pyrkiäkö vielä puolueen johtoon, on hänelle henkilökohtaisesti vaikea.

– Se on tosi vaikea päätös, Soini kuvaa tilannetta Verkkouutisten haastattelussa.

– Hallitustilanne veisi siihen suuntaan, että ehkä pitäisi jatkaa. Järki sanoo voimakkaasti, että tämä oli tässä. Olen uhrannut tälle puljulle koko elämäni, jos näin suoraan sanotaan, hän jatkaa.

Soini huomauttaa, että SMP-ajat mukaan lukien hän on ollut puolueen ytimissä kaikkiaan 26–27 vuotta ja 20 vuotta perussuomalaisten johdossa on "poikkeuksellisen pitkä aika".

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila kertoi tänään politiikan toimittajien lounastilaisuudessa olevansa siinä ymmärryksessä, että Soini haluaisi jatkaa puheenjohtajana. Mattila tarkensi, että käsitys Soinin jatkohaluista perustuu hänen "näppituntumaansa".

– Se on Mattilan näppituntuma, on muitakin näppituntumia. Kukaan ei tiedä sitä, koska en itsekään tiedä, Soini kommentoi asiaa. Soini on luvannut kertoa mahdollisista jatkoaikeistaan "kevään korvalla". Sen tarkemmin hän ei ajankohtaa avaa.

– Ei minulla ole mitään päivää.

Toistaiseksi europarlamentaarikko Jussi Halla-aho on ilmoittanut aikovansa hyvin todennäköisesti pyrkiä puolueen johtoon kesän puoluekokouksessa.

Pitäisikö perussuomalaisten puheenjohtajan olla hallituksessa?

– Sanoisin, että puheenjohtajan valitsee puoluekokous, minkä jälkeen puheenjohtaja päättää, onko hän hallituksessa vai ei. Aika luonnollista olisi, että puheenjohtaja on hallituksessa. Yleensähän näin on. Kyllä se muuten voi vähän hankalaksi käydä, kun puolueen puheenjohtaja johtaa kuitenkin puoluetta, Soini puntaroi.