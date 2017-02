Professori alkoholitutkimuksesta: On järkyttävää, että meillä tehdään maksettua, päämäärähakuista tutkimusta

– On järkyttävää, että meillä on kaikenlaisia tutkimuslaitoksia ja tutkijoita tekemässä maksettua, päämäärähakuista tutkimusta, jonka tehtävänä on todistaa viinan kauhistus, Timo Airaksinen sanoo Ajankohtaisessa kolmosessa.

Hänen mukaansa alkoholitutkimuksessa ja kansanterveystutkimuksessa sekoitetaan systemaattisesti tosiasiat ja arvot.

– Ja minua huolestuttaa se, että tehdään tutkimusta, jonka päämääränä on tiettyjen arvoasetelmien vahvistaminen. Minä kuitenkin toivoisin, että alkoholitutkimus pysyisi alkoholitutkimuksena, eikä moralistisia kantoja sekoitettaisi tutkimusprosessiin.

Airaksinen ei kiistä, etteikö alkoholista aiheutuisi yhteiskunnalle haittoja, mutta hän muistuttaa, että niin aiheutuu sokerista, suolasta ja autolla ajostakin. Valitsemalla sopivia vertailukohtia, asiat saadaan tuntumaan suuremmilta tai pienemmiltä.

– Aina tehdään näitä temppuja, että alkoholikuolemia verrataan liikennekuolemiin. Liikennekuolemat saatiin pudotettua yli tuhannesta 250:een, vaikka liikenne moninkertaistui. Mutta verrataanpa hoitovirhekuolemiin. Niitä on jopa 1700 vuodessa. Ajattele, hän sanoo.

– Tätä vertailuapa ei koskaan tehdä. Hoitovirhekuolemat ovat tabu Suomessa. Mutta siinä meillä on todellinen ongelma, Airaksinen toteaa.

Aika ajoin keskusteluun nousee argumentti, että ns. itseaiheutettuja tauteja ei pitäisi hoitaa valtion varoin. Airaksinen tyrmää ajatuksen täysin. Hän korostaa, että loppujen lopuksi kyse on yksilön omasta vastuusta ja toimimisesta oman kulttuurin ja viiteryhmän puitteissa.

– Kaikkihan on loppujen lopuksi itseaiheutettua. Minun tällainen eurooppalainen kantani on se, että jokaisen juominen on oma asia ja sitten ne, jotka sairastuvat tai joutuvat ongelmiin, hoidetaan. Aivan kuten lihavuuskin, hän sanoo.