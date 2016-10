Kohu Suomen 100-vuotisjuhlista: Tässä jättilista rahaa saavista hankkeista

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra arvosteli perjantaina Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlia valmistelevan toimikunnan rahankäyttöä. Kopran mukaan "rahaa näytetään syydetyn lukuisiin hankkeisiin, joilla ei näyttäisi olevan mitään tekemistä Suomen itsenäisyyden kanssa".

Verkkouutiset kokosi 100-vuotisjuhlavuoden hallituksen pöytäkirjoista tietoja ohjelmahankkeista, joille on myönnetty määrärahoja.

Pöytäkirjoista ei ilmene muuta kuin hankkeen otsikko ja hankkeelle myönnetty määräraha.

Listassa on ensin hallituksen kokouspäivämäärä, sen jälkeen hankkeen nimi ja sille myönnetty määräraha.

28.9.2015:

* Aktivistit (80 000 euroa)

* Asfalttiviidakossa (30 000e)

* Come to Finland - off the beaten track (25 000e)

* Helsingin kollektiivinen päiväkirja (15 000e)

* Lasten ja nuorten taidekalenteri (50 000e)

* Mannerheimin vieras (100 000e)

* Sinivalkoiset sävelet (20 000e)

* Sodan murtamat miehet (20 000e)

* Tavaamalla suomalaiseksi (25 000e)

* Tom of Finland (100 000e)

* Tulevaisuuden kuusi (70 000e)

6.10.2015:

* Koko Suomi tanssii 2017 (100 000 euroa)

* Minun maisemani -valokuvakilpailu (45 000e)

* Naisten ääni -verkkojulkaisu (25 000e)

* Presidenttimme kertovat (20 000e)

* Rakkaudesta kotiseutuun (30 000e)

* Tekniikan maa (10 000e)

* Valokuvakilpailu #minusoome #minunvironi (5 000e)

24.11.2015:

* Dokkino - Yhdessä-dokumenttityöpajat (25 000e)

* Hiljaisuuden rikkominen (60 000e)

* Kekkonen-tv-dokumentti (50 000e)

* Kotikylä + Mobile homes (150 000e)

* Luonnon päivät (125 000e)

* Mummot, mimmit, vaarit ja jäbät (50 000e)

* Omafilmi! (20 000e)

* Reform and revolutions -konferenssi (60 000e)

* Runoutta kouluihin (18 000e)

* Sata askelta Suomen tulevaisuuteen (80 000e)

* Sata saunailtaa (40 000e)

* Suomalainen enkeli (35 000e)

* Suomalainen muotokuva 1917-2017 (10 000e)

* Suomi 100 - Sateenkaaren väreissä (12 000e)

* Suomi vuonna 2017 - 1000 tarinaa ja 100 tapahtumaa (60 000e)

* Suomi yhdessä luovasti eteenpäin (StarT) (70 000e)

* Tulevaisuuspaja meille kaikille (30 000e)

* Vapauden museo (60 000e)

* WOW - women of the world (60 000e)

* Yhteinen perintö (80 000e)

* 100 tarinaa tulevaisuuden rakentajista (40 000e)

* 101K (40 000e)

8.12.2015:

* Finlandia-postimerkkinäyttely (20 000e)

* Itsenäisyyspolku (15 000e)

* Maakuntalaulut heräävät uudelleen eloon (20 000e)

* Mahdollisuuksien hevonen (40 000e)

* Mannerheim-ooppera (30 000e)

12.1.2016:

* Bioaika (25 000 euroa)

* Die Kalewainen in Pohjcola (30 000e)

* Finlandia Road Trip (20 000e)

* Ikitie (30 000e)

* Karavaani (15 000e)

* Koko Suomi luistelee (30 000e)

* Lisää liikettä - liikkumisen unelmavuosi 2017 (120 000e)

* Modernia elämää - suomalainen modernismi (40 000e)

* Muumimuseon avajaiset ja Muumigaala (30 000e)

* Sananvapauden tarina (60 000e)

* Suomi sata nolla (15 000e)

* Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu (50 000e)

* Urheilun supervuosi 2017 - sisulla ja sydämellä (100 000e)

* Vuosisadan Kulttuurigaala (30 000e)

* 95 (elokuva) (30 000e)

8.2.2016:

* Excellence - Suomalaisen huippuosaamisen vahvistaminen urheilun, taiteen ja tieteen yhteistyöllä (40 000e)

* Meidän Sanomat (40 000e)

* Monikulttuurinen itsenäisyys (40 000e)

* 2017 tulevaisuuden kuvaa Suomesta (40 000e)

* Pakolainen (80 000e)

* Pidot - Kaustisen kansanmusiikkijuhlien juhlahanke vuodelle 2017 (25 000e)

* Sata tasa-arvotekoa (50 000e)

* Suomen hauskin mies (40 000e)

* Suuri Kansallisaarteen etsintä (60 000e)

* Taistelu Suomesta (25 000e)

* Vapaaehtoinen 2017 (40 000e)

29.2.2016:

* A Centenary of Finnish and British Interaction 1917-2017 (8 000e)

* Echoes of Nature in Finnish Design and Architecture (60 000e)

* Independence through the lenses (18 000e)

* Pesäpallon World Cup (10 00e)

* Suomi 100 -konsertti Tallinnassa (50 000e)

* Suomi 100 - Viro 100 -satelliittiohjelma (12 000e)

* Tukholman Suomi 100 -kaupunkijuhla (150 000e)

* 100 esinettä Suomesta (17 000e)

8.3.2016:

* Avoimet kylät (40 000e)

* Demokratian kohtalo (80 000e)

* Kymmenen pientä tarinaa piipun juurelta (20 000e)

* Pro Patria - sata vuotta turvallisuutta yhdessä (70 000e)

* Rajoilla ja niiden yli (35 000e)

* Suomen Taiteen tarina & Ateneumin helmet (45 000e)

* Suomi TOP 100 (50 000e)

* Suomi 100 Maailmalla (50 000e)

* 100 apua (8 000e)

* 100 vuotta - 100 tekijää (20 000e)

28.4.2016:

* Perkele II (25 000e)

* Suomen 100 luontohelmeä (25 000e)

* Suomen 100 vuotta ja Paavo Nurmi legacy (20 000e)

* Suomi 100 Pop -kiertue (70 000e)

10.5.2016:

* Det moderna och modiga (25 000e)

* Finlandia tulip (5 000e)

* Joensuu-Jukola (10 000e)

* Lahden juhlakisat 2017 ja Suomi 100 -fanipiste urheilun huipputapahtumiin (90 000e)

* Näytön paikka - trilleri pohjoisessa piilaaksossa (50 000e)

* 100 sankaria - 100 tarinaa. The Tall Ships Races Finland 2017 (30 000e)

14.6.2016:

* Sibelius-Akatemia ja Juiliard School 2017: kiertue Suomi 100 - juhlavuoden kunniaksi (40 000e)

* HundrED-seminaarit (40 000e)

* Suomi 100 vuotta elokuvan silmin (30 000e)

* Welcome to Finland (25 000e)

* Suomikuva Ruotsissa - historiasta nykypäivään (5 000e)

* Blåvita band - Finland 100 år i Göteborg (15 000e)

17.6.2016:

* A Finnish Spring at the Iceland Symphony (10 000e)

* Extraordinary Finland -viikonloppu (työnimi) (2 000e)

* Finland 100 Toronto, Canada (8 000e)

* Finnisches Mittsommarfest in Berlin (20 000e)

* Finnish Centennial Celebration (2 500e)

* Helsinki Design Week Meets Asia - Designing Identity (70 000e)

* Konferenssi romanien integraatiosta Suomessa ja Romaniassa (1 000e)

* Konferenssi Suomen osallistumisesta rauhanvälitykseen ja kriisinhallintaan Kosovossa (2 000e)

* Salon Dahlmann Suomi 100 -juhlavuonna Berliinissä (20 000e)

* Sámi 2017 -tapahtuma Pariisissa (50 000e)

* Sukupolvien tapaamispaikka verkossa - inkerinsuomalaisten 100 vuotta kuvina (1 500e)

* Suomalais-brittiläisiä kulttuurisuhteita kuvaava verkkogalleria (12 000e)

* Suomalais-unkarilaisen erityissuhteen päivittäminen, rohkea oppilas - eteenpäin katsova opettaja (10 000e)

* Suomi 100 saksansuomalaisten silmin: kirjoituskilpailu Suomi-koulujen oppilaille & opettajien tempaus (2 500e)

* Suomi 100 Virossa (2 500e)

* The Aalto Natives (10 000e)

* Tove Jansson (8 000e)

* Visual narrative for Japan's relations (past, present, future) with 100-year old Finland (10 000e)

* Western Canada meets Finland (8 000e)

* 100 saunailtaa Pariisissa (10 000e)

* 100 years of Finnish design (20 000e)

8.8.2016:

* Helsinki Challenge - tiedepohjainen ideakilpailu ja kiihdyttämöohjelma (100 000e)

* Shortcut Lab. Maahanmuuttajat, nuoret ja startup -maailma: uusia reittejä integraatioon (80 000e)

* Tulevaisuuden Valtiopäivät Porvoossa (120 000e)

* Juotava hanavesi (25 000e)

* Tanssivat jäänmurtajat (255 000e)

* Luminous (295 000e)

16.8.2016:

* The Iconic and the Everyday: Creative Finland in the United States 1917-2017 (25 000e)

* Koodaribussi Afrikassa (30 000e)

* Metsä - suomalainen kangasmetsä kontissa (8 000e)

* Naisjohtajat esiin! (24 500e)

* Startup Refugees (150 000e)

* Suomalaisuuden uudelleenmäärittely (50 000e)

* Suomi - Eesti 100 kohtaamista (20 000e)

* Suomi 100 Sino Challenge (40 000e)

* Suomi - tasa-arvoisimman työelämän edelläkävijä (42 000e)

* Visio Suomesta 100 vuodeksi - nuorten uusi itsenäisyysjulistus (50 000e)

* What's (in) a Sauna? (30 000e)

* 100 moods from Finland (70 000e)

* 100 vuotta demokratiaa: Luova Suomi juhlii Iberian niemimaalla ja Latinalaisessa Amerikassa (2 000e)

EDIT: Listalla ollut Aslak Hetta -ooppera (90 000e) ei toteudu.