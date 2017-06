Perussuomalaista irronneen puolueen nimeksi Sininen tulevaisuus

Viime viikolla Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä irtautuneet 20 kansanedustajaa ovat tiedotteensa mukaan perustaneet Sininen tulevaisuus -yhdistyksen, joka viedään lähiaikoina puoluerekisteriin. Kannattajakorttien keräämisen kerrotaan alkavan pian.

– Sininen tulevaisuus -puolueen tehtävänä on toimia Suomen muutosvoimana hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden saavuttamiseksi. Tavoitteenamme on, että jokaisella yksilöllä yli sukupolvien on tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittää itseään, ympäristöään ja yhteiskuntaa. Tulemme olemaan puolue joka esittää selkeitä ja ennakkoluulottomia vastauksia ja uudistaa Suomea jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen, tiedotteessa todetaan.

– Uskomme, että valtioiden tulee olla itsenäisiä toimijoita kansainvälisessä maailmassa. Kunnioitamme ihmisoikeuksia, emmekä hyväksy minkäänlaista ihmisvastaisuutta.

Liikkeen nimi kuvastaa tiedotteen mukaan "vakautta, rauhaa, uudistusmielisyyttä, tuloksellisuutta ja isänmaallisuutta". Ruotsinkielinen nimi on Blå Framtiden ja englanninkielinen Blue Reform.