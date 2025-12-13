Kokoomusedustajan mukaan hiilen talteenotto on iso mahdollisuus

Kansanedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälän (kok.) mukaan käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi metsäteollisuudessa syntyvä hiilidioksidi otetaan talteen ennen kuin se pääsee ilmakehään.

Talteen otettua hiilidioksidia voidaan varastoida tai käyttää uusien tuotteiden ja puhtaiden polttoaineiden raaka-aineena. Valtioneuvosto hyväksyi torstaina asetuksen tukiehdosta, ja ensimmäiset hankkeet voivat hakea rahoitusta jo tammikuussa.

– Hiilen talteenotto on Suomelle sekä ilmastoteko että iso mahdollisuus. Se vahvistaa omavaraisuuttamme ja vähentää riippuvuutta fossiilisista energianlähteistä, Aalto-Setälä sanoo tiedotteessaan.

Talteen otettu hiilidioksidi voidaan varastoida tai käyttää esimerkiksi synteettisten polttoaineiden, kemikaalien ja vetytalouden ratkaisuissa. Aalto-Setälän mukaan tämä avaa suomalaisille yrityksille aivan uusia markkinoita.

– Biogeenisen hiilidioksidin talteenotto avaa suomalaisille yrityksille aivan uusia markkinoita niin puhtaiden polttoaineiden, kemikaalien kuin vetytalouden ratkaisuissa. Investoinnit synnyttävät arvoketjuja, jotka lisäävät työpaikkoja ja talouskasvua. Yritykset saavat myös kilpailuedun teknologioissa, joiden kysyntä kasvaa nopeasti, kun päästövähennyksiä on tehtävä globaalisti yhä enemmän, hän arvioi.

Yksittäinen hanke voi saada avustusta enintään 30 miljoonaa euroa. Tuki kattaa korkeintaan 30 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Aalto-Setälä näkee tämän tehokkaana ilmasto- ja teollisuuspoliittisena toimena.

Suomella on kansaedustajan mielestä poikkeuksellisen hyvät edellytykset nousta alan kärkimaaksi.

– Suomella on erinomaiset mahdollisuudet olla tämän nousevan teknologian kärjessä, koska meillä on paljon bioperäistä teollista tuotantoa, kuten metsäteollisuutta sekä runsaasti edullista ja puhdasta sähköä. Tämä yhdistelmä tekee Suomesta erinomaisen paikan hiilidioksidin talteenoton innovaatioille, hän toteaa.