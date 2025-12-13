Ukraina on saamassa lisää hävittäjiä Puolasta

Puolan raportoidaan käyvän neuvotteluja neuvostovalmisteisten MiG-29-hävittäjien lisätoimituksista Ukrainalle ja toivovan vastineeksi drooni- ja ohjusteknologiayhteistyön tiivistämistä maiden välillä.
Puolan asevoimien pääesikunta on Notes from Poland -uutissivuston mukaan tällä viikolla vahvistanut, että neuvottelut ovat käynnissä, mutta ei ole täsmentänyt, kuinka monesta MiG-29-koneesta olisi kyse.
MiG-hävittäjät ovat pääesikunnan mukaan saavuttamassa käyttöikänsä rajan, eikä niiden modernisointia ole valmisteilla. Puolan ilmavoimissa ne on jo pitkälti korvattu uusilla amerikkalaisilla F-16- ja eteläkorealaisilla FA-50-koneilla. Ensi vuonna Puolan on määrä vastaanottaa myös ensimmäiset F-35-hävittäjänsä.
– Koneiden lahjoittaminen on osa liittokunnan politiikkaa Ukrainan tukemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi Naton itäisellä sivustalla, pääesikunta toteaa.
Järjestelyyn kytkeytyisi ukrainalaisen drooni- ja ohjusteknologiaosaamisen hyödyntäminen osana maiden yhteistä puolustusteollisuuden kehittämishanketta. Puolan puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz katsoo Ukrainan ottaneen historiallisen harppauksen drooni- ja antidroonikyvykkyyksissä Venäjän vuonna 2022 aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan kuluessa.
Puola on luovuttanut Ukrainalle jo aiemmin toistakymmentä MiG-29-hävittäjää, joita käytetään muun muassa valvontaan, risteilyohjusten ja droonien torjuntaan sekä ilmasta maahan -iskuihin rintamajoukkojen tukena.