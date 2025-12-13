Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Puolan MiG 29-hävittäjä. AFP/LEHTIKUVA/RADOSLAW JOZWIAK

Ukraina on saamassa lisää hävittäjiä Puolasta

  • Julkaistu 13.12.2025 | 11:53
  • Päivitetty 13.12.2025 | 11:53
  • Puola, Ukrainan tuki
Järjestelyyn liittyisi myös maiden yhteistyön tiivistäminen drooniteknologian alalla.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Puolan raportoidaan käyvän neuvotteluja neuvostovalmisteisten MiG-29-hävittäjien lisätoimituksista Ukrainalle ja toivovan vastineeksi drooni- ja ohjusteknologiayhteistyön tiivistämistä maiden välillä.

Puolan asevoimien pääesikunta on Notes from Poland -uutissivuston mukaan  tällä viikolla vahvistanut, että neuvottelut ovat käynnissä, mutta ei ole täsmentänyt, kuinka monesta MiG-29-koneesta olisi kyse.

MiG-hävittäjät ovat pääesikunnan mukaan saavuttamassa käyttöikänsä rajan, eikä niiden modernisointia ole valmisteilla. Puolan ilmavoimissa ne on jo pitkälti korvattu uusilla amerikkalaisilla F-16- ja eteläkorealaisilla FA-50-koneilla. Ensi vuonna Puolan on määrä vastaanottaa myös ensimmäiset F-35-hävittäjänsä.

– Koneiden lahjoittaminen on osa liittokunnan politiikkaa Ukrainan tukemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi Naton itäisellä sivustalla, pääesikunta toteaa.

Järjestelyyn kytkeytyisi ukrainalaisen drooni- ja ohjusteknologiaosaamisen hyödyntäminen osana maiden yhteistä puolustusteollisuuden kehittämishanketta. Puolan puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz katsoo Ukrainan ottaneen historiallisen harppauksen drooni- ja antidroonikyvykkyyksissä Venäjän vuonna 2022 aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan kuluessa.

Puola on luovuttanut Ukrainalle jo aiemmin toistakymmentä MiG-29-hävittäjää, joita käytetään muun muassa valvontaan, risteilyohjusten ja droonien torjuntaan sekä ilmasta maahan -iskuihin rintamajoukkojen tukena.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)