Thaimaa ja Kambodža jatkavat taisteluita

Thaimaa ja Kambodža väliset taistelut jatkuivat varhain tänä aamuna, tunteja sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump oli kertonut maiden välisestä tulitauosta.

Presidentti kommentoi aiemmin tällä viikolla voivansa lopettaa maiden väliset taistelut ”vain tarttumalla puhelimeen”.

Hän kävi keskusteluja sekä Thaimaan että Kambodžan pääministereiden kanssa perjantai-iltana. Keskustelujen jälkeen presidentti kertoi sosiaalisessa mediassa molempien valtioiden sopineen rauhasta ja palaavan sopimukseen, jonka he allekirjoittivat lokakuussa.

Trump ja Malesian pääministeri Anwar Ibrahim välittivät sopimuksen ”välittömästä ja ehdottomasta tulitauosta”, joka solmittiin kymmenen päivää kestäneiden kiivaiden taisteluiden jälkeen.

Sittemmin jännitteet Thaimaan ja Kambodžan välillä ovat edelleen kasvaneet. Molemmat syyttävät toisiaan tulitauon rikkomisesta.

Ainakin 21 ihmistä on kuollut uusissa taisteluissa. Lisäksi 700 000 ihmistä on evakuoitu molemmilta puolilta rajaa, kertoo BBC.

Thaimaan pääministeri Anutin Charnvirakul kertoo kommentoineensa Trumpille tulitauon olevan mahdollinen vain, mikäli Kambodža vetäisi joukkonsa ja poistaisi maamiinat.

– Thaimaa jatkaa sotilaallisia toimia kunnes emme enää kohtaa vahinkoa ja uhkia maallemme ja kansallemme. Haluan tehdä tämän selväksi, hän kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

Kambodžan edustajat sen sijaan ovat kommentoineet joutuvansa jatkamaan taisteluja ”itsemääräämisoikeutensa säilyttämiseksi.”

Thaimaa raportoi useiden sivileiden loukkaantuneen Kambodžan tekemässä raketti-iskussa. Kambodžan puolustusministeriö kertoo thaimaalaisten hävittäjien pommittaneen hotellirakennuksia sekä siltaa.

Maiden pitkäaikainen rajakiista kärjistyi tämän vuoden heinäkuussa, kun Kambodža ampui raketteja Thaimaahan, mihin Thaimaa vastasi ilmaiskuilla. Molemmat syyttävät toista osapuolta konfliktin aloittamisesta.