Kansanedustaja kertoo pysäyttävästä kohtaamisesta – ”Ovikello soi 2.57”

Kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen kertoo lauantaisessa Facebook-päivityksessään tapahtumarikkaasta yöstään, kun hoitokodista kadonnut vanhus ilmestyi kansanedustajan oven taakse Kuopiossa.

– Ovikello soi viime yönä 2.57. Oven takana seisoi vanhus ilman kenkiä vähissä vaatteissa. Avasin oven ja herra kysyi olemmeko Vallisaaressa. Sanoin, että olemme Kuopion keskustassa ja kello on 2.57, Partanen kirjoittaa.

Mies vaikutti Partasen mukaan sekavalta, mutta ei humalaiselta. Vanhuksella ei myöskään ollut kenkiä, joten Partanen pyysi miehen sisään. Kansanedustaja soitti asiasta hätäkeskukseen.

– Kyselin miksi herra oli lähtenyt tekemään matkaa Vallisaareen ilman kenkiä. Hän sanoi halunneensa kokeilla miltä tuntuu kävellä sepelin päällä. Kysyin että no miltä? Hän vastasi, että ei kovin hyvältä. Siinä vaiheessa me repesimme nauramaan.

20 minuuttia ensimmäisen puhelun jälkeen Partanen soitti uudestaan hätäkeskukseen, todeten että poliisin sijasta tilanteeseen kaivataan toisenlaista hoitoa. Apua odotellessa Partanen tarjosi miehelle kuivat sukat ja juotavaa. Ensihoidon saavuttua paikalle ilmeni, että mies oli päässyt poistumaan läheisestä hoitokodista.

– Monta kysymystä jäi mieleen. Miten vanhus oli päässyt ulos? Ja ennen kaikkea miksi? Miten pitkään hän oli ollut ulkona ja mitä olisi voinut tapahtua? Oli yö ja aika rapsakka pakkanen, Partanen pohtii.

– Erityiskiitos ensihoidon työntekijöille todella arvokkaasta vanhuksen kohtaamisesta, kansanedustaja päättää.